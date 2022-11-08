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全國家事類技藝競賽今登場 316選手爭奪金手獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立員林家商學生大陣仗迎接遠道而來的全國家事類技藝競賽師生。記者簡慧珍／攝影
國立員林家商學生大陣仗迎接遠道而來的全國家事類技藝競賽師生。記者簡慧珍／攝影

全國67所高級中等學校，156名指導老師、316名參賽選手和72名模特兒，今天到國立員林家商參加全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，本學期走馬上任的員家校長陳沛郎帶領師生迎接，並在安排五條路線知性文教之旅，讓參賽師生來彰化滿載而歸。

全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，今年主題「技藝高超靠努力，競賽得獎現魅力；技響青春，藝展實力」，今天起一連3天進行飾品製作、服裝製作、服裝設計、室內設計、幼兒教具製作、膳食製作、美顏、美髮等8個職種競賽，316名選將爭取52座金手獎、92座優勝獎，67校將爭奪27座團體獎。

員家為了辦好競賽，積極爭取企業界支持以鼓舞選手，得到員榮醫院贊助8部IPAD，曼都國際股份有限公司、富偉科技集團、優格爾實業有限公司、小林髮廊第七事業部、弘光科大、嶺東科大、建國科大、景文科大、廣田資訊有限公司、全華圖書、啟英文化、僑光科大、玄奘大學等聯合贈送8部IPAD、8部chrome book、 8部三星PAD給各組前四名金手獎選手，各組第五名選手分獲3000元獎金。

員家家長會長朱文恭、校友會理事長林端育都表示，以辦喜事心情籌備全國大型競賽。員家校長陳沛郎說，今年競賽的獎品和獎金空前優渥，員家師生期待這次比賽能做好108新課綱與技職教育的產學接軌，因此競賽期間邀集廠商進駐設攤，舉辦技藝競賽選手企業參與和人才媒合計畫，今天先舉辦產學媒合廠商座談會，促進產學合作雙贏契機。

明（9日）上午術科測驗，員家同時安排手工藥膏DIY、紅茶的五感體驗、玩轉多元教具、樂齡新世代，健康共生與木作與咖啡對談等5場技藝精進研習課程，下午舉辦規畫台灣兼六園~成美文化園等5條路線走訪彰化歷史人文與觀光休憩的知名景點、產業機構和觀光工廠，行銷彰化更兼收寓教於樂之效。10日上午在員林演藝廳舉行各職種的頒獎典禮。

國立員林家商承辦今年全國家事類技藝競賽，接待參賽的師生。記者簡慧珍／攝影
國立員林家商承辦今年全國家事類技藝競賽，接待參賽的師生。記者簡慧珍／攝影
國立員林家商行政和教學團隊合辦舉辦全國高級中等學校家事類學生技藝競賽。記者簡慧珍／攝影
國立員林家商行政和教學團隊合辦舉辦全國高級中等學校家事類學生技藝競賽。記者簡慧珍／攝影

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