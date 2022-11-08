全國家事類技藝競賽今登場 316選手爭奪金手獎

全國67所高級中等學校，156名指導老師、316名參賽選手和72名模特兒，今天到國立員林家商參加全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，本學期走馬上任的員家校長陳沛郎帶領師生迎接，並在安排五條路線知性文教之旅，讓參賽師生來彰化滿載而歸。

全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，今年主題「技藝高超靠努力，競賽得獎現魅力；技響青春，藝展實力」，今天起一連3天進行飾品製作、服裝製作、服裝設計、室內設計、幼兒教具製作、膳食製作、美顏、美髮等8個職種競賽，316名選將爭取52座金手獎、92座優勝獎，67校將爭奪27座團體獎。

員家為了辦好競賽，積極爭取企業界支持以鼓舞選手，得到員榮醫院贊助8部IPAD，曼都國際股份有限公司、富偉科技集團、優格爾實業有限公司、小林髮廊第七事業部、弘光科大、嶺東科大、建國科大、景文科大、廣田資訊有限公司、全華圖書、啟英文化、僑光科大、玄奘大學等聯合贈送8部IPAD、8部chrome book、 8部三星PAD給各組前四名金手獎選手，各組第五名選手分獲3000元獎金。

員家家長會長朱文恭、校友會理事長林端育都表示，以辦喜事心情籌備全國大型競賽。員家校長陳沛郎說，今年競賽的獎品和獎金空前優渥，員家師生期待這次比賽能做好108新課綱與技職教育的產學接軌，因此競賽期間邀集廠商進駐設攤，舉辦技藝競賽選手企業參與和人才媒合計畫，今天先舉辦產學媒合廠商座談會，促進產學合作雙贏契機。