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與警大校長出入招待所「被打探白狼情資」？ 澎恰恰友人這麼說

為弱勢生籌愛心早餐費 彰化大同國中師生義賣讓校慶更溫馨

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大同國中慶祝40周年校慶系列活動，發起為弱勢學生籌募愛心早餐義賣活動，全校師生熱烈響應。圖／大同國中提供
大同國中慶祝40周年校慶系列活動，發起為弱勢學生籌募愛心早餐義賣活動，全校師生熱烈響應。圖／大同國中提供

彰化縣大同國中慶祝40周年校慶系列活動，發起為弱勢學生籌募愛心早餐義賣活動，校長謝國士說，校方發現有部分經濟弱勢學生，常沒有吃早餐，也不敢講，師生因此發起愛心義賣會，籌募弱勢學生營養早餐費，希望讓學生不餓到肚子，又能兼顧學生自尊心。

謝國士說，有老師發現部份弱勢學生並非是中低收入戶，但卻是家庭經濟狀況不佳的弱勢邊緣戶，經常沒吃早餐，為免影響孩子發育，老師們發起愛心義賣活動，從11月5日起在校內分三梯次辦愛心義賣，今天起到10日是第二梯次，11、12日配合校慶活動第三梯次義賣。

全校師生都熱情參與義賣活動，清出家裡用不上的物品，全新沒用過的杯子、茶具、收納盒、玩偶、包包，還義賣咖啡等，謝國士說，自己用不上的東西，卻可能是別人眼中的寶，透過義賣還能把愛傳出去。

謝國士說，目前老師登記有免費營養早餐需求的弱勢學生有十幾人，希望能提供學生一人一餐約40、50元的早餐，且讓他們可以每天到學校福利社自己選購，讓他們得到幫助，但也有尊嚴，不被標籤化，預估每個學生一年需九千元餐費，希望義賣至少能籌得9 萬元當做營養早餐基金。

大同國中慶祝40周年校慶系列活動，發起為弱勢學生籌募愛心早餐義賣活動，全校師生熱烈響應。圖／大同國中提供
大同國中慶祝40周年校慶系列活動，發起為弱勢學生籌募愛心早餐義賣活動，全校師生熱烈響應。圖／大同國中提供
大同國中慶祝40周年校慶系列活動，發起為弱勢學生籌募愛心早餐義賣活動，全校師生熱烈響應。圖／大同國中提供
大同國中慶祝40周年校慶系列活動，發起為弱勢學生籌募愛心早餐義賣活動，全校師生熱烈響應。圖／大同國中提供

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