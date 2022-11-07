為弱勢生籌愛心早餐費 彰化大同國中師生義賣讓校慶更溫馨

彰化縣大同國中慶祝40周年校慶系列活動，發起為弱勢學生籌募愛心早餐義賣活動，校長謝國士說，校方發現有部分經濟弱勢學生，常沒有吃早餐，也不敢講，師生因此發起愛心義賣會，籌募弱勢學生營養早餐費，希望讓學生不餓到肚子，又能兼顧學生自尊心。

謝國士說，有老師發現部份弱勢學生並非是中低收入戶，但卻是家庭經濟狀況不佳的弱勢邊緣戶，經常沒吃早餐，為免影響孩子發育，老師們發起愛心義賣活動，從11月5日起在校內分三梯次辦愛心義賣，今天起到10日是第二梯次，11、12日配合校慶活動第三梯次義賣。

全校師生都熱情參與義賣活動，清出家裡用不上的物品，全新沒用過的杯子、茶具、收納盒、玩偶、包包，還義賣咖啡等，謝國士說，自己用不上的東西，卻可能是別人眼中的寶，透過義賣還能把愛傳出去。