南市省躬國小棒球隊重組 脫胎換骨拿亞軍

台南市南區省躬國小棒球隊去年邀請前旅美投手王建民、胡金龍等多名職棒好手的啟蒙教練劉永松擔任教練，日前參加嘉義朴子市「樸城盃」全國軟式棒球錦標賽獲得亞軍，也是該校近年來最佳成績，建練表示，每日要求球員做好態度、品行、禮貌這3件事。

校長謝辰育表示，省躬國小棒球隊之前屬社團性質，在教練劉永松接手後重組球隊，朝向競技校隊方向努力，今年7月再加入教練蘇敏凱，經過暑假的練習，漸有雛型。

這次樸城盃省躬國小以5勝1敗拿下亞軍，冠亞軍戰輸給同是台南市的歸南國小，冠軍戰前5局省躬因守備出現失誤以4比0落後，最後一局省躬並沒有放棄，接連敲出安打加上對方失誤扳回2分，在兩出局2、3壘有人輪到4強賽打出再見安打的卓宥均，在球數2好2壞時擊出3游之間強勁平飛球，卻遭撲接，當下自己也失望、落淚。

教練蘇敏凱表示，省躬國小位於偏僻處，因少子化多數家長反對小孩打球，招生不易，歡迎喜愛棒球的小朋友加入省躬國小棒球隊，省躬有宿舍也非體育班，球隊有免費課輔不用擔心因練習影響學業；而且隊上有女生球員杜郁晴，實力不輸男生甚至比別人更努力，在各賽事後別隊教練都誇獎她，練裁判老師也有關注杜郁晴的表現。

學務主任張瑾玥說，能有好成績，要感謝後援會會長林隆昌籌措各項資源，林隆昌說，現在球隊剛重組及後援會剛成立，經費有限，希望小球員的努力能夠獲得學校及當地居民支持，也希望能得到外界的贊助，讓球隊不必再為經費到處酬資。