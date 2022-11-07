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媽厝國小紫葡貨櫃小書屋官民協力 營造多元教育場域

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮媽厝國小結合民間與官方資源建構「紫葡貨櫃小書屋」，將結合閱讀、童軍活動、水上運動後課照等多元教育場域。圖／彰化縣府提供
彰化縣溪湖鎮媽厝國小結合民間與官方資源建構「紫葡貨櫃小書屋」，將結合閱讀、童軍活動、水上運動後課照等多元教育場域。圖／彰化縣府提供

彰化縣溪湖鎮媽厝國小結合民間與官方資源建構「紫葡貨櫃小書屋」，今天舉行捐贈典禮，彰化縣長王惠美說，感謝逢甲大學媒合富宇慈善基金會認捐小書屋主體經費，加上縣府及教育部補助下，校方將營造小書屋成為結合閱讀、童軍活動、水上運動後課照等多元教育場域，讓全校師生有更好的學習空間。

媽厝國小向中華民國逢甲建築會申請「紫葡貨櫃小書屋偏鄉播種計畫」，今天舉行「紫葡貨櫃小書屋」捐贈典禮，小書屋預訂明年3月完工。

此次逢甲大學媒合富宇慈善基金會認捐小書屋主體325多萬元，教育部補助50萬元，縣府再補助書屋內裝修設備100萬元，媽厝國小家長會及地方人士也贊助經費35萬元購置3座貨櫃，王惠美說，感謝各界人士大力相挺，期望這座小書屋能提供學生發展結合在地文化產業的特色課程，成為多元教育功能場域。

王惠美說，媽厝國小雖然學生人數不多，但是在歷任校長帶領下長期推展閱讀，曾獲教育部閱讀磐石獎及閱讀推手獎，校內游泳池也培育了很多游泳、輕艇好手，未來，「紫葡貨櫃小書屋」的設計將葡萄溫室概念帶入，且將童軍營地、游泳、輕艇等元素都融入校園內，相信未來孩子會更喜歡來此閱讀，提升閱讀能量。

王惠美說，縣府也積極推廣英文愛的書庫，今年彰化縣完成20餘座，目前彰化縣內共有36座，持續增加中，使孩子於英文學習更多元，更有國際觀提升英文能力，使孩童早期接觸AI、AR、VR、元宇宙等高科技英文，更完善孩子的教育。

逢甲大學副校長黎淑婷說，這是逢甲大學第16座小書屋，未來希望能夠完成100座偏鄉書屋，在每一座書屋背後是希望「知識就是力量」，教育是為了遇見更好的自己，也感謝多年以來支持的贊助者、企業、團隊等，讓建築小書屋的力量越來越大，相信台灣的小孩一定可以走向世界。

富宇慈善基金會秘書長周燕槿說，「紫葡貨櫃小書屋」以葡萄溫室、水上運動、叢林奇談、巨石作為建築意象，也提供線上教學講師、主播台、打造優質舒適的學習環境。

溪湖鎮長黃瑞珠說，「紫葡貨櫃小書屋」以溪湖盛產的葡萄做為主要設計元素，媽厝國小校長曾俊堯的女兒在逢甲大學就學，父女聊天時提到逢甲大學在替政府做推動閒置空間再利用，因此提案，獲得逢甲建築小書屋計畫的支持，未來希望可以成為打卡景點。

彰化縣溪湖鎮媽厝國小結合民間與官方資源建構「紫葡貨櫃小書屋」，今天舉行捐贈典禮，小書屋預訂明年3月完工。圖／彰化縣府提供
彰化縣溪湖鎮媽厝國小結合民間與官方資源建構「紫葡貨櫃小書屋」，今天舉行捐贈典禮，小書屋預訂明年3月完工。圖／彰化縣府提供
彰化縣溪湖鎮媽厝國小結合民間與官方資源建構「紫葡貨櫃小書屋」，今天舉行捐贈典禮，小書屋預訂明年3月完工。圖／彰化縣府提供
彰化縣溪湖鎮媽厝國小結合民間與官方資源建構「紫葡貨櫃小書屋」，今天舉行捐贈典禮，小書屋預訂明年3月完工。圖／彰化縣府提供

逢甲大學 建築

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