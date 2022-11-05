竹揮世紀風華-橋灑百年璀璨 台南竹橋國小喜迎百年校慶
台南市七股區竹橋國小今天創校百周年校慶，該校民國11年創立，師生喜迎百歲生日，校友相約回故鄉見證歷史一刻。典禮請到前奧運國手紀政傳遞聖火，象徵世代百年傳承，另安排「Piñata生日派對暨時光中廊」揭牌儀式，眾人敲擊師生手製「Piñata祈福娃娃」，為校慶嘉年華熱烈開幕。
竹橋國小創校之初稱為「七股公學校樹子腳分離教室」，後經歷七十二份公學校、竹橋國民學校、竹橋國民小學等歷史及校名演變，迄今百年。
會場規畫兼具傳統與創新的區域，例如AR體驗穿越時空、拍照打卡古教室校景平板重現、百歲爺爺登高祈福等創意活動；還頒發「陳溪埔校長陳昆和市議員家族」、「好瀚建設公司黃清火家族」等4大傑出家族暨傑出校友獎，及前立委黃秀孟等60餘名各界出類拔萃的傑出校友精英，表彰其貢獻並為學弟妹樹立學習典範。
教育局長鄭新輝表示，竹橋國小位處得天獨厚的七股區，結合在地無形文化及紅樹林自然景觀七股生態，致力發展學校特色課程，著重開啟孩子閱讀扎根學習力、牛犁藝文創思力、國際交流溝通力、平板智慧科技力、多元展能問題解決力及生命教育品德力等6大能力，建構孩子多元學習機會，並在去年國慶市政府「刈香傳藝陣有藝思」國際舞台，讓家鄉文化牛犁陣永續傳唱。
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