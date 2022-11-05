垂楊國小80周年校慶 校友尋回57年前助學恩人

嘉義市垂楊國小以「垂楊八十、再創新猷」慶祝創校80周年，校友嘉義市長黃敏惠受邀與會，並頒獎座給30名傑出校友。校友方龍海曾受小學同學陳敏松及其父親的幫忙才得以完成學業心存感念，卻與同學失聯多年，校長周孟志費了一番功夫找回陳敏松，57年後2人緊握雙手，感恩之情盡在不言中。

校長周孟志表示，今年年初編纂「80週年校慶紀念特刊」時發現傑出校友方龍海（目前為生物科技大廠常務監事、大股東）敘述因家境清寒，小學六年級要考嘉中初中部，經同學師長捐款才有錢報考，考取後又無力繳3百元學費，同學陳敏松拜託父親伸出援手，陳家經濟也不好，但陳父深知讀書的重要，就載著方龍海四處去找好友籌款，就這樣5元、10元募款，才募得第一期學費，始得繼續升學，嘉中校長得知他家境狀況以後都免註冊費就讀，方龍海心存感激知恩圖報，事業有成後他就讀過的4間學校都設有100萬元清寒獎助金。此生最大的心願就是「希望能緊握陳家父子雙手表達感謝」。

周孟志得知後心想這應該不困難，於是從以前舊住址開始尋找，結果人事已非，陳同學已不知搬到那裡去了，透過戶政機關的親友尋人系統，填寫申請書，幸好陳敏松仍住在嘉義市從事裝潢業，但透過戶政機關詢問願不願意見面一直沒有下文，周孟志不放棄再找里長幫忙，原來陳敏松認為幫助同學、好朋友是小事，並沒有要回報，所以才不回覆。周孟志親自邀請他校慶80周年返回母校走走也和老同學相聚，陳敏松才答應。歷經2個多月尋找終於有結果。

今天2位老同學相見，方龍海緊握著陳敏松雙手感激不已，當陳敏松告知高齡97歲的老父剛辭世不久，令方龍海熱淚盈眶深感遺憾，感嘆如果早些回來就能看見恩人最後一面，因為他此生最大心願就是要向陳父當面說聲謝謝。