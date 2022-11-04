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參訪北歐想想台灣 王惠美今啟用彰化首座科技雙語教室

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣湖北國小小朋友在「湖北探索館」上課，操作手動機器人給縣長王惠美觀看。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖北國小小朋友在「湖北探索館」上課，操作手動機器人給縣長王惠美觀看。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第一所AI科技、VR情境加Coding程式語言的國小科學館，今天在溪湖鎮湖北國小啟用，溪湖區三鄉鎮及南彰的多所國中小學校長和教學團隊派員觀摩。湖北國小多名學童表示，非常開心學校有這間科技教室，AI遊戲都很好玩，他們每次到這裡上課都不想下課。

湖北國小的科技暨雙語教室「湖北探索館」獲縣府補助150萬元設立，今天揭牌啟用，廣達文教基金會執行長徐繪珈、東碩科技董事長曹賜正、教育處長王智弘、溪湖鎮長黃瑞珠及各級民代參加，在此之前兩小時，彰化縣「發現科技五校聯盟」在湖西國小開幕，代表南彰國小科技邁步向前走。

縣長王惠美帶著沙啞聲音致詞說，她擔任立法委員期間參訪北歐國家，看到北歐的孩子讀小學已學寫程式，當下她心想，她一定要讓台灣、彰化縣的孩子也能這樣，因此就任縣長後，她從一所、兩所學校開始推動，起步當然有困難，做到現在逐漸有規模，歸功各校校長和行政、教學團隊的全力配合，照顧彰化子弟。

王惠美到湖北國小探索館「探險」，進入黑暗館室後，她講完「啟動湖北探索館」，館室繼續黑暗，全場安靜數秒，聲控電力同時啟動，探索館剎那間大放光明，原本嚴肅的王惠美忽然鬆一口氣笑說「以為剛才漏氣（燈光沒亮）」，湖北國小校長莊世雄解釋說「剛才作特殊效果。」

莊世雄導覽解說AI和VR應用在機器人教學、英語教育，融入溪湖鎮巫家捏麵館的廟口文化，首創捏麵人偶轉化成數位虛擬人偶的VR情境探索，小朋友興味盎然操作，同時熟悉科技和鄉土文化特色。小朋友還操作凱比機器人和廣達游於智計畫提供的QUNO機板，學習Coding程式語言及互動英語，也透過組裝智高積木、不插電機器人學習STEAM課程。

彰化縣湖北國小「湖北探索館」今天開幕，場面盛大熱鬧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖北國小「湖北探索館」今天開幕，場面盛大熱鬧。記者簡慧珍／攝影

王惠美

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