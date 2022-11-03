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推動數位教學 嘉義竹崎高中與台北酷課雲辦教學研習
為讓教育打破學校圍牆，進行跨校選修，昨天嘉義縣立竹崎高中與台北酷課雲團隊共同辦遠距教學平台研習；竹崎高中校長蘇淵源表示，妥善運用數位學習平台，增進教師教學效率，成為推動數位教學的重要課題。
竹崎高中指出，從108學年度新課綱啟動，嘉義縣政府與台北市政府簽定台北酷課雲合作備忘錄開始至今，竹崎高中已有百位學子透過平台同步修習高一多元選修課程，並取得學分，讓教育打破學校圍牆，進行跨校選修，與外校同學一起學習，激盪更多學習火花。
昨由台北市立中崙高中校長劉晶晶帶領團隊，到竹崎高中與老師進行實體面對面及線上同步研習的遠距教學平台之教學經驗分享；參與者有台北市立永春高中老師周紹文、明倫高中老師習沛祺、台北市數位學習教育中心老師王郁婷老師及台北市政府教育局資教科郭佩琪。
嘉義縣首位於平台開課的竹高老師李昭明表示，科技是解決問題的方向，台北酷課雲是一盞明燈，使用酷課雲的契機恰巧是危機來臨時，使用此平台跨校遠距教學，資源真的很棒。
為讓台北團隊感受阿里山林鐵竹崎火車站，由阿里山青年大使協會老師林志庭，帶領師生前往竹崎車站進行車站及竹崎在地走讀的發展，分享目前運用VR技術，保留竹崎車站及在地文化資產的深耕，讓北部老師們很感動。
竹崎高中校長蘇淵源表示，111學年度是竹崎高中發展數位教學的里程碑，在疫情時代下，教師課堂上，進行線上和實體同步教學已成常態，如何更妥善運用數位學習平台，增進教師教學效率，成為目前推動數位教學的重要課題。
竹崎高中與台北酷課雲合作邁入第4年，是高中前導跨校數位學習社群推動學校，也是遠距教學示範學校，加上文資局「竹崎車站就是我的教室」，以VR數位資源紀錄竹崎車站的計畫，讓偏鄉學子能享受更多教育資源。
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