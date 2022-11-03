雙語結合藝術課 新北今年3校試辦計畫、開發教案

中央宣示2030雙語國家願景，新北市政府教育局長張明文說，市府從2021年底成立藝術雙語資源中心，今年試辦藝術雙語課程推廣計畫，開發視覺、表演及音樂藝術雙語教案，並將教案成果分享給各校，鼓勵更多學校將藝術課結合雙語教學，培養學生美感力。

教育局今年在福和國中、青山國中小及新泰國中試辦藝術雙語課程，結合視覺、表演、音樂藝術與雙語教學，運用海報設計、劇場表演及名曲分享等方式，讓孩子參與不一樣的藝術課。福和國中由視覺藝術、表演藝術及英語老師合作，研發「防疫藝起來」12堂課，更舉辦假日營隊，製作防疫海報，向防疫人員與醫護人員表達感謝。

福和國中透過防疫廣告賞析、名畫藝術拼圖，帶領學生觀察疫情下的社會，再由視覺藝術老師帶著學生幫名畫變裝、設計創意海報，表藝老師則讓孩子演出情境，發想出角色台詞及海報標題，英語教師則扮演溝通者，讓孩子在沈浸式環境下用英語溝通發表。

福和國中校長范筱蓉說，雙語教學應該要落實在生活及課程中，所以教師們發想貼近孩子生活情境的教案，在共備過程中，不僅增進教師雙語教學能力，也讓學生自然地使用英語對話。

青山國中小今年暑假邀集各縣市具有說故事劇場教學經驗的教師齊聚一堂，辦理教學分享會，教師們結合說故事劇場與雙語教學，運用劇場表演引導學生將英語融入對白，先以小單元開始設計，進而慢慢發展至單節課雙語課程，下學期將進階導入劇場教學，運用雙語教孩子肢體及聲音的運用。

青山國中小教師張晨昕表示，教師們一起共備，激盪出多元的藝術雙語教學策略，更奠基於藝術知能的基本原則，以發展出符合學生需求的雙語課程。