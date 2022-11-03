五星級飯店主廚進駐校園！中華大學校友會館重新開張

暌違近1年的中華大學校友會館Lago Bistro湖畔餐廳已於11月1日重新開張，特別請來五星級飯店主廚進駐校園接手經營，提供中西式、跨國界的美食料理，還有客製化的特別餐點，並首次推出平價的簡餐和便當，讓學校師生和外賓有更多選擇，同時也開放一般民眾到中華大學的美麗校園品嚐五星級美食。

Lago Bistro湖畔餐廳創辦人解麗文表示，餐廳因受疫情影響，從去年12月停止對外營業至今已近1年，這次重新開張，特別請來曾任台北凱悅飯店行政總主廚的黃俊萍親自操刀，餐廳將依客人預算需求供應無菜單式料理，同時為讓師生用少少的錢就能品嚐到五星級料理，也會提供100元到200元的簡餐和便當。

黃俊萍指出，自己從14歲就開始拜師學藝，曾在台北國賓飯店、圓山飯店、兄弟飯店、花蓮中信飯店、台北來來飯店和凱悅飯店服務過，有超過30年的廚師經歷，他很開心這次能在中華大學美麗校園的湖畔餐廳服務，自己有信心用多樣化的五星級私廚料理，滿足所有賓客的味蕾，未來也將把中華大學和品華生技公司產學合作研發的產品黃金蟲草入菜，製作客製化的隱藏版菜色。

Lago Bistro湖畔餐廳重新開張第一天，校長劉維琪就搶得頭香，特別訂購200元便當來品嚐五星級的好滋味，副校長解鴻年更是包下整個包廂，宴請來自馬來西亞的外賓，成為餐廳重新開張後的第一組賓客。而促成此次黃俊萍到中華大學湖畔餐廳接手經營的IC之音竹科廣播電台副總經理郭蘭玉，也特別前來捧場。

郭蘭玉表示，會和黃俊萍認識是因基督教會而結緣，在教會聚會吃過黃主廚的私房料理後驚為天人，黃主廚在聚會中同時表達要重出江湖，他因單親且有3個年幼子女需要撫養，子女也開始在自學學校穩定上課，正是可以重展身手的時刻，郭蘭玉剛想要積極尋找機會和資源幫忙媒合時，友人解麗文正巧向她透露，因個人生涯規劃，想找人接手經營餐廳，因此促成這樁美事。新竹縣竹東鎮基督教充滿教會牧師，也特別帶著在教會自學的黃主廚子女和其他孩童，到餐廳禱告獻上祝福，讓Lago Bistro湖畔餐廳重新開張第一天就充滿溫馨與喜悅。

Lago Bistro湖畔餐廳位在中華大學鴨子湖旁，該處原是一座創校前就有的老舊三合院，創校後作為校史館使用，後因校史館搬遷，三合院荒廢了一段時間，直到2年多前被解麗文相中，出資找來建築系與景觀系的師生負責空間規劃裝修、家具設計製作與重塑景觀視野，餐廳在2020年4月正式開幕。