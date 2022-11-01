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新北12校與澳州2校締結姊妹校 打造國際教育城

觀天下 ／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市12校校長與來自澳洲瑪格麗特河高中及瑞碧斯蘭汀小學簽署姊妹校合作備忘錄，促進國內外學校互惠交流及合作機會。 圖／觀天下有線電視提供
新北市12校校長與來自澳洲瑪格麗特河高中及瑞碧斯蘭汀小學簽署姊妹校合作備忘錄，促進國內外學校互惠交流及合作機會。 圖／觀天下有線電視提供

今(1)日上午新北市12校校長與來自澳洲瑪格麗特河高中及瑞碧斯蘭汀小學在新北市教育局局長張明文的見證下，於瑞芳國小攜手簽署姊妹校合作備忘錄，未來12校將以姊妹校聯盟教學資源共享的方式，增進雙方師生間之教育、文化、體育、科學、社會等全方位之國際交流。

此次簽約12所學校包括瑞芳國小、瑞亭國小、義方國小、十分國小、澳底國小、貢寮國小、瑞芳國中、欽賢國中、瑞芳高工、時雨高中、及人高中及莊敬工家，期盼透過締結國際姊妹校聯盟，雙方師生未來進一步能共學雙城山河海文化的學習資源。

瑞芳國中校長王綠琳表示，瑞芳區學校多為偏遠小校，擁有豐富的自然資源及人文風情，藉由姊妹校交流讓偏鄉學生也有機會接軌全世界。

教育局長張明文說，新北市鼓勵各校與國外學校交流並締結姊妹校，樂見12校以策略聯盟打造跨學制的東北角國際教育城並結合在地文化特色，增進學生對於多元文化的瞭解及尊重，拓展學生的國際視野，促進國內外學校互惠交流及合作機會。

瑞芳高工 教育局

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