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澳洲校長到十分國小 體驗製作天燈再生紙

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
澳洲瑪格麗特河高中校長Andrew Host與瑞碧斯蘭汀小學校長Lisa Helenius等人體驗做天燈再生紙，了解做天燈也可以很環保。 圖／觀天下有線電視提供
澳洲瑪格麗特河高中校長Andrew Host與瑞碧斯蘭汀小學校長Lisa Helenius等人體驗做天燈再生紙，了解做天燈也可以很環保。 圖／觀天下有線電視提供

澳洲瑪格麗特河高中校長Andrew Host與瑞碧斯蘭汀小學校長Lisa Helenius等人今(1)日到十分國小進行參訪，十分國小以陸-煤礦、空-天燈、水-瀑布校訂課程全英文與外賓進行跨國跨文化校際交流，校長們體驗做天燈再生紙，讓外國人也可以了解做天燈也可以很環保。

透過十分國小學生們外語導覽，澳洲來的校長們對於十分瀑布等在地特色景點與生態有更進一步了解，更是對全臺唯一的天燈再生紙課程以及具有百年歷史的十分礦業文化產生濃厚興趣。

瑪格麗特河高中校長Andrew Host表示，十分國小天燈再生紙課程不但是對環境友善的課程，更為保護地球資源盡一份心力，瑞碧斯蘭汀小學校長Lisa Helenius表示，澳洲是全球最大的煤礦出口國，但是十分不僅有天燈，更有著和澳洲一樣豐富的礦業文化，歡迎十分國小師生來澳洲進行交流。

十分國小六年級胡敏珣表示，能在外國人的面前用英文介紹自己家鄉的煤礦、天燈等特色文化感覺很驕傲，五年級的陳琪指出，自己擔任小老師教外國人做天燈再生紙，讓外國人知道其實天燈也可以很環保。

十分國小校長利一奇表示，繼去年與日本的小學透過視訊進行雲端天燈文化交流，今年更將交流版圖延伸至澳洲，與「澳洲瑞碧斯蘭汀小學」締結姊妹校，除了擴展學習版圖，更能驗收學生平日學習英語的成果，強化學生在生活中應用雙語的能力。期盼透過本次活動，讓十分國小孩子未來能成為立足十分、放眼世界，具備國家認同、國際素養、全球競合力、全球責任感的國際公民。

天燈 澳洲 小學

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