校園新鮮事／「雞婆」余興劼 拔河金牌教練

竹北市勝利國中體育老師余興劼拔河選手出身，代理體育老師時期因自己一時「雞婆」，成就當年竹東自強國中拔河隊成為全國冠軍隊伍；他帶隊帶出名號，連公司行號、義消隊都拜他為師。

34歲余興劼高中念體育班，受傷後深知將影響運動表現，心想「不能當選手，可以當教練。」開始觀察教練、裁判都在做什麼。他在大學時期便積極考教練證，畢業後至竹東自強國中擔任代理體育老師，一待7年，最大收穫就是讓「拔河」成為自強國中代名詞。

余興劼說自己很「雞婆」，看到拔河隊孩子有潛力卻缺乏戰術訓練，不斷對當時帶隊老師提建言。他認為，只要改變戰術就有機會站上全國舞台，先連2年獲全國亞軍，苦熬近4年後陸續摘下「全國協會盃拔河錦標賽國中男子500kg組」、「體育署全國各級學校拔河比賽國中男子組」全國冠軍，他也贏得優秀教練獎。

「在拔河繩上，每個人都是小螺絲，螺絲鬆緊影響團隊發揮。」余興劼利用速度變化、指定方向移動，找出團隊共同節奏。退伍後，余興劼至竹北東興國中任教，隨即帶出2面全國金牌成績，他推廣拔河也不只在校園，甚至私人企業員工家庭日、義消隊，都慕名學習。

余興劼說，一般人對練體育的刻版印象，無非是運動教練、運動行銷或當老師，但他認為練體育最根本的價值是從經歷中得到韌性，學會面對問題、解決問題的能力。今年9月，余興劼至首度招生的竹北勝利國中任教，已著手規畫從班際比賽為起點，要挑戰訓練新一批拔河隊選手。