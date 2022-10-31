聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園新鮮事／「雞婆」余興劼 拔河金牌教練

聯合報／ 記者王淑君／新竹報導
余興劼因「雞婆」帶出全國拔河冠軍隊伍，也一舉贏得優秀教練獎。圖／余興劼提供
余興劼因「雞婆」帶出全國拔河冠軍隊伍，也一舉贏得優秀教練獎。圖／余興劼提供

竹北市勝利國中體育老師余興劼拔河選手出身，代理體育老師時期因自己一時「雞婆」，成就當年竹東自強國中拔河隊成為全國冠軍隊伍；他帶隊帶出名號，連公司行號、義消隊都拜他為師。

34歲余興劼高中念體育班，受傷後深知將影響運動表現，心想「不能當選手，可以當教練。」開始觀察教練、裁判都在做什麼。他在大學時期便積極考教練證，畢業後至竹東自強國中擔任代理體育老師，一待7年，最大收穫就是讓「拔河」成為自強國中代名詞。

余興劼說自己很「雞婆」，看到拔河隊孩子有潛力卻缺乏戰術訓練，不斷對當時帶隊老師提建言。他認為，只要改變戰術就有機會站上全國舞台，先連2年獲全國亞軍，苦熬近4年後陸續摘下「全國協會盃拔河錦標賽國中男子500kg組」、「體育署全國各級學校拔河比賽國中男子組」全國冠軍，他也贏得優秀教練獎。

「在拔河繩上，每個人都是小螺絲，螺絲鬆緊影響團隊發揮。」余興劼利用速度變化、指定方向移動，找出團隊共同節奏。退伍後，余興劼至竹北東興國中任教，隨即帶出2面全國金牌成績，他推廣拔河也不只在校園，甚至私人企業員工家庭日、義消隊，都慕名學習。

余興劼說，一般人對練體育的刻版印象，無非是運動教練、運動行銷或當老師，但他認為練體育最根本的價值是從經歷中得到韌性，學會面對問題、解決問題的能力。今年9月，余興劼至首度招生的竹北勝利國中任教，已著手規畫從班際比賽為起點，要挑戰訓練新一批拔河隊選手。

拔河 體育 團隊

延伸閱讀

體育運動志願服務表揚活動 8縣市獲頒傑出團隊

學校體育傳炬獎新北獲9項 侯友宜肯定第一線努力

台南推動召募企業義消民力 今辦企業義消聯合成軍

BBC體育女主播胸前偉大 同事爆：聽到汽車喇叭聲就知人到了

相關新聞

私立國中生比率攀升 教育界憂「公私翻轉」不利多元發展

才剛開學兩個月，私立國中已在為明年招生暖身。根據教育部統計，學生就讀私立國中比率逐年攀升，去年占比近一成五創新高，還有縣...

瘋考私中、讀私中 教育專家點出三隱憂

每到私立國中招生季，就會出現家長載著孩子巡迴參訪私中，也會有不少家長上社群媒體求「經驗」。教育學者指出，選讀公校或私校，...

讀公立或私校 應視孩子需求

每到私立國中招生季，就會出現家長載著孩子巡迴參訪私中，甚至上社群媒體求問「經驗」，就為能把孩子順利送進私校。學者說，選讀...

私立國中生占比創高 衝擊公校

根據教育部統計，台灣學生就讀私立國中的比率逐年攀升，去年占比已上揚到一成五、創新高，遠高於日本、南韓、美國等ＯＥＣＤ國家...

校園新鮮事／「雞婆」余興劼 拔河金牌教練

竹北市勝利國中體育老師余興劼拔河選手出身，代理體育老師時期因自己一時「雞婆」，成就當年竹東自強國中拔河隊成為全國冠軍隊伍...

聯合盃2200學生作文大賽 桃議長：提升孩子寫作能力

聯合盃全國作文大賽今年邁入第16屆，今天在桃園市啟英高中舉辦桃園區初賽，參加作文大賽學生總共2200人，也是疫情後的第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。