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嘉市幼兒園閩南語沉浸式教學 母語向下扎根

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
學童以閩南語介紹說明童玩。圖／嘉義市政府提供
學童以閩南語介紹說明童玩。圖／嘉義市政府提供

嘉義市立復國幼兒園第6年參與閩南語沉浸式教學計畫，計畫主持人教授陳淑琴、張淑敏帶領來自全國各地1百多名參與此計畫的各園所幼教夥伴，蒞園參訪。市府教育處長林立生表示，復國幼兒園結合閩南語沉浸式教學計畫，孩子能將校園裡的老屋以閩南語進行導覽，推廣給更多人認識嘉義的老屋及在地文化，感受到母語向下扎根的推動力量。

復國幼兒園園長陳玉如以閩南語簡報，介紹6年來實施閩南語計畫的推動重點及實施成效，由小班及幼幼班擔任種子班級，將閩南語融入一日作息、主題學習區活動以及親子活動之中，全園性及例行性的活動則是全園共同參與，讓幼兒可以熟悉閩南語，並自然的運用在日常生活中，也會舉辦閩南語的闖關遊戲，營造幼兒園使用閩南語的氛圍與習慣。

教育處長林立生表示，復國幼兒園今年最特別的是結合閩南語沉浸式教學計畫，翻轉老屋成為故事屋，孩子能將校園裡的老屋以閩南語進行導覽，來介紹故事屋。值得一提的是，將自創的「學校附近的老房子」繪本，以閩南語有聲書的方式，推廣給更多人認識嘉義的老屋及在地的文化，感受到母語向下扎根的推動力量。因為孩子的發想、教學團隊的用心和家長會志工團的力挺，致力於老嘉新鮮事的課程設計，榮獲今年教學卓越的金質獎，殊為難得。

園長陳玉如表示，參訪活動使用閩南語進行互動，孩子也會以閩南語介紹古早厝、參觀老房子故事屋、挨米體驗、疊厝瓦體驗、古早童玩有踢盒仔、樹奶索仔、種子棋、沙包等，讓大家一起來體驗阿公、阿嬤小時候的童玩和趣味。

活動中校友「劉里長火雞肉飯」劉里長以閩南語介紹火雞肉飯的食材及製作方法，並親自示範給現場的幼教夥伴，讓大家享用嘉義在地的排隊美食火雞肉飯。

陳玉如表示，嘉義市過去擁有豐富的林業資源與木造建築，而有「木都」的美稱；教學團隊努力將這些資源結合閩南語，融入教學之中，並引入社區的資源，來協助師生深入探究嘉義在地文化建築。這次特地邀請嘉木居執行長薛俊朋，用閩南語來介紹老屋常用的木材，並分享嘉義的木造建築特色，深獲參訪學員的熱烈回響。

學童以閩南語介紹挨米體驗。圖／嘉義市政府提供
學童以閩南語介紹挨米體驗。圖／嘉義市政府提供
活動現場。圖／嘉義市政府提供
活動現場。圖／嘉義市政府提供
左起科長許嘉倩、計畫主持人教授陳淑琴、教授張淑敏和園長陳玉如在博物館合影。圖／嘉義市政府提供
左起科長許嘉倩、計畫主持人教授陳淑琴、教授張淑敏和園長陳玉如在博物館合影。圖／嘉義市政府提供
執行長薛俊朋用閩南語介紹嘉義木造建築特色。圖／嘉義市政府提供
執行長薛俊朋用閩南語介紹嘉義木造建築特色。圖／嘉義市政府提供
劉里長以閩南語介紹火雞肉飯的食材及製作方法。圖／嘉義市政府提供
劉里長以閩南語介紹火雞肉飯的食材及製作方法。圖／嘉義市政府提供

閩南語 嘉義 老屋

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