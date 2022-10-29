聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南市七股區竹橋國小100周年校慶 聖火傳遞揭開序幕
台南市七股區竹橋國小創校一世紀，喜迎百周年校慶今天舉辦聖火傳遞社區繞境儀式，在地校友、全校親師生總動員，組成「聖火路跑大隊」遶境學區各大廟祈福，校長謝宇笙表示，聖火傳遞一棒接一棒，象徵校慶圓滿團結，「深具世代永續傳承意義」。
聖火路跑大隊一行人自72份城隍廟啟程，校慶籌備委員會主委陳昆明、校長謝宇笙、家長會長陳凱熙拜引聖火，立委郭國文、傑出校友陳昆和見證在校門誓師、遶行學區各大廟祈福，全長10公里，最後將聖火迎回竹橋國小聖火台，期盼11月5日百年校慶盛會平安圓滿。
陳昆明表示，創校百年是校史重要一頁，在這原屬偏鄉的小學，眾人齊心努力發掘許多傑出校友的表現，也推薦傑出勤奮的家族，揭露校友們以往披荊斬蕀、艱苦奮鬥的歷程以及義舉善行，意義非凡。
謝宇笙說，創校至今「孕育千百學子，作育英才無數」，校友們在各行各業中嶄露頭角、發光發熱，感謝所有校友社區共襄盛舉，「見證百年風華、世紀璀璨，攜手迎向下一個百週年」。
籌委會執行長張慶鐘表示，百年校慶聖火繞境薪火相傳，社區大廟總動員熱鬧非凡，深具傳承意義，誠摰邀請大家11月5日校慶回娘家。家長會長陳凱熙指出，竹橋國小得以不斷地蛻變札根、成長茁壯，大家有目共睹。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言