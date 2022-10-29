台南市七股區竹橋國小100周年校慶 聖火傳遞揭開序幕

台南市七股區竹橋國小創校一世紀，喜迎百周年校慶今天舉辦聖火傳遞社區繞境儀式，在地校友、全校親師生總動員，組成「聖火路跑大隊」遶境學區各大廟祈福，校長謝宇笙表示，聖火傳遞一棒接一棒，象徵校慶圓滿團結，「深具世代永續傳承意義」。

聖火路跑大隊一行人自72份城隍廟啟程，校慶籌備委員會主委陳昆明、校長謝宇笙、家長會長陳凱熙拜引聖火，立委郭國文、傑出校友陳昆和見證在校門誓師、遶行學區各大廟祈福，全長10公里，最後將聖火迎回竹橋國小聖火台，期盼11月5日百年校慶盛會平安圓滿。

陳昆明表示，創校百年是校史重要一頁，在這原屬偏鄉的小學，眾人齊心努力發掘許多傑出校友的表現，也推薦傑出勤奮的家族，揭露校友們以往披荊斬蕀、艱苦奮鬥的歷程以及義舉善行，意義非凡。

謝宇笙說，創校至今「孕育千百學子，作育英才無數」，校友們在各行各業中嶄露頭角、發光發熱，感謝所有校友社區共襄盛舉，「見證百年風華、世紀璀璨，攜手迎向下一個百週年」。