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小學生造詞作業「動詞＋名詞、前2字疊字」難倒他 網友解答驚見資深藝人名
小學國語課程會要求練習造詞，以利學生理解教學內容，有網友上網求助小學作業，必須以「一字動詞加上二字名詞」造詞，且「前兩個字需一樣」，如冰冰箱、玩玩具，讓他很是苦惱。其他網友則集思廣益，想出許多詞彙，如貼貼紙、拉拉鍊、骰骰子，還有網友打趣留言「大大便、冰冰姐、范范范瑋琪」。
一名網友在PTT發文表示，「表妹問我國語作業，要造出這樣的詞，『冰冰箱、玩玩具』是老師給的例子，也就是一個動詞加上名詞，共三個字，然後第一、第二個字要相同，所以好好玩就不行，念念經、看看書也不行請問要怎麼造啊？距離國小太久了」。
其他網友紛紛留言「跳跳馬」、「炒炒飯」、「拉拉鍊」、「蓋蓋子」、「貼貼紙」、「保保險」、「吸吸管」、「跳跳繩」、「吹吹箭」、「骰骰子」、「背背包」、「拼拼圖」、「開開關」、「煎煎蛋」、「插插頭」。
還有網友留言「炸炸物、數數字、按按鈕、滑滑板」、「包包子、滷滷蛋」、「躺躺椅、抱抱枕、握握把、扶扶手」、「熱熱狗、炒炒飯、煎煎餃、泡泡麵、蒸蒸餃」。發文網友也大讚「哇！看完上面我都想不到那麼多欸」。
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