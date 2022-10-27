點亮新港閱讀之光 基金會推廣2700本圖書至新港6所國小

新港文教基金會35周年，光寶集團創辦人宋恭源與夫人阮豊瑛支持新港文教基金會「點亮新港閱讀之光」計畫，公益購書，今推廣70個書箱約2700多本圖書，至新港6所國小及5所幼兒園，一位學童一本書，輪流交換，建構「新港閱讀推動平台」打造孩子閱讀環境與藝文氛圍。

港動35，點亮新港閱讀之光，魔法知識庫今啟用，由新港國小一年丙班學童搶先體驗；「這是神童！」馬上拿迎媽祖書本看的學生江顥倫說，喜歡看新港奉天宮的廟會活動，家人會帶他去拜媽祖保平安；「我喜歡看書」學生張祐嘉說，在家都看恐龍故事書，這裡立體書特別漂亮。

新港文教基金會董事長陳政鴻表示，基金會執行長徐家瑋今年初籌組「新港閱讀推動委員會」，邀鄉內6所國小及5所幼兒園教師參與，精選書單，讓閱讀從小來扎根，建構新港閱讀推動平臺。

小鎮醫師陳錦煌表示，新港文教基金會33年前成立兒童圖書館堅持至今，因培養從小閱讀是非常重要的，透過課外閱讀讓孩子更早啟發身心發展，把智力、興趣及能力開發出來。

基金會執行長徐家瑋說，2700多本的閱讀書籍，進入到學校，讓孩子下課拿起書籍來閱讀，有環境、食農教育等多項類別書籍，廚學習到不同的視野，也從中學習解決事情的方法。