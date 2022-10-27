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台南立人國小圍牆自己裝扮 展現滿滿古蹟生命力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區立人國小師生今天彩繪圍牆，為校園裝扮新色彩。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區立人國小師生今天彩繪圍牆，為校園裝扮新色彩。記者鄭惠仁／攝影

立人國小為推展古蹟美學教育，師生今天彩繪校園圍牆。流淌圍牆旁的德慶溪、校內市定古蹟、3枝厚實的球棒、多色的彩筆，以及曼妙的音樂符號躍上白牆，共同裝扮出以古蹟為意象的彩繪圖案，呈現出滿滿的生命力。

塗鴉是很快樂的事！學生林楷庭謝謝校長支持這項彩繪活動，能與同學分工合作，發揮創意及想像力，畫出自己想像中的古蹟，留下每個人心目中的古蹟圖畫及色彩。彩繪時，有路人會停下腳步觀賞，雖覺得不好意思，卻感到驕傲，「將會是個美好的回憶」。

學生戴睿安覺得彩繪牆壁的過程非常辛苦，他說，從尋找校園的代表圖案、融合再到印刷、構邊上色，尤其上色部分很困難，例如畫錯、染色、顏料沾太多，另外油漆刷畫牆面比較難，運筆不容易，但還是樂在其中。

學生蘇翊愷說，原本以為不就是畫圖，應該是不費吹灰之力就可以完成，但沒有想得那麼簡單，因為有很多麻煩的事前準備，例如調顏料、準備用具、布置場地等，但很有成就感。大家開心的邊聊天邊畫畫，大家畫得意猶未盡，有人畫在臉上，有人在衣服上作畫，自己則把鞋子彩繪了，是寶貴又難忘的體驗。

校長王全興說，立人國小推展古蹟教育多年，今天學生從在教室裡學習基本構圖、配色，到走出教室、彩繪校園，深度培養孩子們的美感教育。在師生共同規劃和討論下，五年級28名學生以古蹟意象為主軸，在牆面上畫出立人特色與精神，色彩豐富細膩，德慶溪也統一朝向校門流去，代表學校充滿向心力。

台南市北區立人國小師生今天彩繪圍牆，為校園裝扮新色彩。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區立人國小師生今天彩繪圍牆，為校園裝扮新色彩。記者鄭惠仁／攝影

古蹟

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