台中啟明學校兩天一夜家庭日露營趣 學生與父母享受天倫樂

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市立啟明學校家庭日活動，安排露營，共有23個家庭報名參加。圖／台中市立啟明學校提供
台中市立啟明學校家庭日活動，安排露營，共有23個家庭報名參加。圖／台中市立啟明學校提供

台中市立啟明學校家庭日舉辦露營活動，該校學生多數從小就離鄉背井到外求學或奔波於各項復健療育，較少有家庭團聚的時間，且青少年時期的學生較為叛逆，與家人聚少離多，間接產生隔閡，這次二天一夜露營，家長和學生享受天倫之樂，彼此也在活動中學習成長。

露營活動從本月22日到23日，由親、師、生三方共同參加互動，搭配志工學生們設計活潑有趣的團康活動，親子同享天倫之樂，也讓學生及家長與學校間做更緊密結合。

活動共有23個家庭報名參加，成員包含學生、學生父母親及手足，還有教職員工及請亞洲大學聽語系的志工同學協助，共105人參加。

大多數學生都是第一次參加露營，他們期盼在家人、師長、志工的陪伴下，能有不同的戶外、團隊生活體驗；其中有視障及多重障礙(視多障)的學生，因為障礙導致限制太多，少有機會參加戶外活動，這次在親師生的陪同下人生首露；有小學部原住民視障學生，因從小獨自北上求學，難得有機會全家團聚，此次也有父母遠從台南帶著手足一起參加，另一位學生，因父母離異，因這次活動主動邀請父母陪她參加，拉近彼此的距離。

營火晚會活動讓啟明學校具音樂才能和表演慾望的學生與老師，輪番表演樂器演奏，互相切磋交流，台中啟明學校長廖連喜表示，家是孩子一個重要的居所及環境，家庭更是成長過程中非常重要的一環，融入愛與溫度，會讓孩子得到更適切的發展。

台中市立啟明學校家庭日活動，安排露營，共有23個家庭報名參加。圖／台中市立啟明學校提供
台中市立啟明學校家庭日活動，安排露營，共有23個家庭報名參加。圖／台中市立啟明學校提供

露營 父母 視障

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