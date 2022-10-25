國小生造句「如果不練琴媽媽就會⋯」 暗黑內容嚇瘋網友：打113

國小學童的造句作業時常出現無厘頭的句子，令爸媽、老師哭笑不得，近日有網友分享姪子的「如果⋯」造句，吸引不少家長留言分享孩子的「傑作」，還有學童寫道：「如果我不好好練琴，媽媽就會讓我人間蒸發。」

網友在爆料公社分享，姪子直接拿抖音上流行的歌曲「如果我是DJ你會愛我嗎？」當作造句，其中DJ的J還左右顛倒，網友笑道：「勾錯邊了，所以是⋯如果我是D勾，你還愛我嗎？」還有人分享自己的女兒是左撇子，之前也曾發生過「勾錯邊」的糗事，造句因而變成：「媽媽牽著我的『毛』去逛夜市⋯」

圖擷自 爆料公社

不少家長紛紛在留言區放上孩子的造句，有些看起來令人毛骨悚然：「如果我不好好練琴，媽媽就會讓我人間蒸發」、「如果你死了，我就會為你辦後事」，網友也嚇得直呼：「老師沒有打家暴專線嗎XD」。