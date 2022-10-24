聽新聞
test
0:00 / 0:00

大葉大學拿下創博會1金2銅 開發老花、舒壓鏡片

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學育成中心吳建一主任(右)帶領研究生與台香種苗合作，開發百香果花萃取技術，拿下銅牌獎。圖／大葉大學提供
大葉大學育成中心吳建一主任(右)帶領研究生與台香種苗合作，開發百香果花萃取技術，拿下銅牌獎。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學師生參加經濟部、國科會等單位主辦的「台灣創新技術博覽會」發明競賽，勇奪1金2銅，拿下金牌獎的「無累進狹帶之漸進多焦點鏡片」不只適用於老花族群，也能用於兒童近視控制，以及電腦工作者的視覺舒壓，未來商品價值高。

大葉大學育成中心主任吳建一說，「台灣創新技術博覽會」的前身是台北國際發明暨技術交易展，每年都吸引許多國家參加，是台灣與國際技術交流的年度盛事，今年大葉大學遴選3件專利展出，在發明競賽獲頒1金2銅。

金牌獎作品是視光學系副教授黃敬堯發明的「無累進狹帶之漸進多焦點鏡片」，黃敬堯觀察到漸進多焦點鏡片有周邊散光問題，運用自由曲面加工方法製成的新型鏡片，黃敬堯說，40歲以上的人就可能出現老花，配合不同距離的觀看需求，要更換眼鏡，非常不方便，因此有漸進多焦點鏡片，讓配戴者不用反覆換眼鏡。

黃敬堯說，市面上的漸進多焦點鏡片，中央兩側會產生嚴重的周邊散光，視野範圍也會受到限制，因此他採用自由曲面加工方法，讓鏡片的光學設計更符合視覺需求。

機械與自動化工程系教授張舜長指導大四生林鈺淳發明的「遠端控制之車室散熱系統」獲頒銅牌獎，張舜長說，一般車輛若停在太陽下，時間一久就會造成車室溫度上升，溫度如果太高，不但在車內會不舒服，也可能讓車內的有毒有機化合物濃度提高，因此實驗室開發「遠端控制之車室散熱系統」。

林鈺淳說，利用手機與系統連結，使用者要進入車輛前，可先透過手機啟動散熱系統，車內的鼓風機、致冷晶片、車窗就會進行散熱，當車子發動後，散熱系統就會自動關閉，這套系統不需要大幅改裝車子，也可以應用到機車或遊覽車上。

另一件銅獎作品「製備百香果花萃取物的方法及百香果花萃取物」是全球第一個開發百香果花水相萃取技術，並有科學實證功效。由吳建一指導藥用植物與食品保健系研究生黃振凱、蕭中閔、楊承諭、詹哲嘉、林峻葦、王鈺喧、陳威宇、竺智培與台香種苗公司合作開發。

吳建一說，百香果種植過程中為了疏果，會剪掉大量百香果花，過去這些花朵只能拿來堆肥或丟掉，為了農業廢棄物能再利用，邁向永續生產願景，台香種苗與大葉大學產學合作，經由實驗找出最佳萃取製程，並分析百香果花不同部位機能，證實百香果花萃取物具有抗氧化、美白等特性，可應用於美粧品。

大葉大學參加2022台灣創新技術博覽會發明競賽，抱回1金2銅。圖／大葉大學提供
大葉大學參加2022台灣創新技術博覽會發明競賽，抱回1金2銅。圖／大葉大學提供
大葉大學機械系張舜長教授(左)與大四生林鈺淳(右)，開發車室散熱系統，榮獲創博會銅獎。圖／大葉大學提供
大葉大學機械系張舜長教授(左)與大四生林鈺淳(右)，開發車室散熱系統，榮獲創博會銅獎。圖／大葉大學提供
大葉大學視光系黃敬堯老師開發新型鏡片，獲創博會金獎。圖／大葉大學提供
大葉大學視光系黃敬堯老師開發新型鏡片，獲創博會金獎。圖／大葉大學提供

大葉大學 老花 金牌

延伸閱讀

龍津高中改制成功 盧秀燕：非常開心繼續努力

颱風尼莎農損逾2千萬 農委會公告大豆青蒜救助

影／金酒前進校園辦高粱酒調酒賽 首屆張鈺珊奪冠

陳仙梅直播「眼睛怪怪的」 認了動手腳：出來混都要還

相關新聞

包山包海教5、6科 苗縣議員質詢為血汗代理教師抱不平

苗栗縣國中小學正式教師嚴重不足，代理教師比例高達33%，縣議員陳光軒今天質詢，有代課老師包山包海教5、6科，還要兼行政職...

大葉大學拿下創博會1金2銅 開發老花、舒壓鏡片

彰化縣大葉大學師生參加經濟部、國科會等單位主辦的「台灣創新技術博覽會」發明競賽，勇奪1金2銅，拿下金牌獎的「無累進狹帶之...

TIRT機器人賽獲佳績 桃園六和高中大豐收

桃園六和高中團隊在國際新創機器節(TIRT)比賽拿到多個獎項，讓全校師生同感榮耀，校長陳淑惠長表示，近年學生持續在國內外...

企業百閱公益計畫傳幸福 高雄3偏鄉國小啟用幸福圖書室

歐德集團捐贈高雄市田寮區新興國小、桃源區樟山國小與美濃區廣興國小「幸福圖書室」，今天在廣興國小舉行聯合啟用典禮。市長陳其...

石門國小附幼變漂亮 天花板整理環境更明亮

石門區石門國小附設幼兒園教室煥然一新，變得更整潔明亮，在市議員陳偉杰的協助爭取經費下，將原本老舊的天花板經鋼架與燈具都重新整理與更新，現在全新的天花板與學童專用的廁所裝飾相互呼應更有一致性，整個教室環境也都明亮有朝氣。

傳統皮影遇上科技 青山國中小師生跨域共演

「當代傳統皮影遇上科技」跨域合作活動，在汐止區青山國中小學舉行，示範教學活動中，邀請劇團透過傳統藝術與現代科技的結合，呈現皮影戲跨域科技的表演藝術，難得的體驗，讓學生直說很有趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。