大葉大學拿下創博會1金2銅 開發老花、舒壓鏡片

彰化縣大葉大學師生參加經濟部、國科會等單位主辦的「台灣創新技術博覽會」發明競賽，勇奪1金2銅，拿下金牌獎的「無累進狹帶之漸進多焦點鏡片」不只適用於老花族群，也能用於兒童近視控制，以及電腦工作者的視覺舒壓，未來商品價值高。

大葉大學育成中心主任吳建一說，「台灣創新技術博覽會」的前身是台北國際發明暨技術交易展，每年都吸引許多國家參加，是台灣與國際技術交流的年度盛事，今年大葉大學遴選3件專利展出，在發明競賽獲頒1金2銅。

金牌獎作品是視光學系副教授黃敬堯發明的「無累進狹帶之漸進多焦點鏡片」，黃敬堯觀察到漸進多焦點鏡片有周邊散光問題，運用自由曲面加工方法製成的新型鏡片，黃敬堯說，40歲以上的人就可能出現老花，配合不同距離的觀看需求，要更換眼鏡，非常不方便，因此有漸進多焦點鏡片，讓配戴者不用反覆換眼鏡。

黃敬堯說，市面上的漸進多焦點鏡片，中央兩側會產生嚴重的周邊散光，視野範圍也會受到限制，因此他採用自由曲面加工方法，讓鏡片的光學設計更符合視覺需求。

機械與自動化工程系教授張舜長指導大四生林鈺淳發明的「遠端控制之車室散熱系統」獲頒銅牌獎，張舜長說，一般車輛若停在太陽下，時間一久就會造成車室溫度上升，溫度如果太高，不但在車內會不舒服，也可能讓車內的有毒有機化合物濃度提高，因此實驗室開發「遠端控制之車室散熱系統」。

林鈺淳說，利用手機與系統連結，使用者要進入車輛前，可先透過手機啟動散熱系統，車內的鼓風機、致冷晶片、車窗就會進行散熱，當車子發動後，散熱系統就會自動關閉，這套系統不需要大幅改裝車子，也可以應用到機車或遊覽車上。

另一件銅獎作品「製備百香果花萃取物的方法及百香果花萃取物」是全球第一個開發百香果花水相萃取技術，並有科學實證功效。由吳建一指導藥用植物與食品保健系研究生黃振凱、蕭中閔、楊承諭、詹哲嘉、林峻葦、王鈺喧、陳威宇、竺智培與台香種苗公司合作開發。