淡江中學百年體育館整修完工 籃球賽議員試身手

淡江中學中一座百年體育館整修完工，而校方不僅是邀請市議員陳偉杰還有許多貴賓，舉辦一場感恩禮拜來開場之外，更讓學校的學生與議員陳偉杰換上球衣，進行一場比賽，為體育館整修完工進行啟用。

新北市議員陳偉杰表示，去年透過家長會與學校得知淡江中學的籃球場有許多問題，但整修項目非常多經費高，因此向中央教育部體育署爭取438萬元的補助經費，將這一座籃球場環境變得更適合學生運動。

淡江中學校長柯賜賢表示，這一座體育館建造於1923年，到現在已經有99年的歷史，過去館內主史是提供籃球場運動使用，但舊的場地，不僅是燈光昏暗、牆面沒有保護設施，地板也是破損的水泥鋪面，因此在這一次整修後加強了燈光照明、籃球架的更新、牆面新增保護軟墊以及地面也改用壓克力讓學生運動更有彈性，而牆面也特別搭配學校八角塔特色，漆上了紅色磚牆與線條，也希望學生可以在這個場地運動更加舒適與安全。