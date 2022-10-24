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傳統皮影遇上科技 青山國中小師生跨域共演

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
「當代傳統皮影遇上科技」跨域合作活動，在汐止區青山國中小學舉行，呈現皮影戲跨域科技的表演藝術。 圖／觀天下有線電視提供
「當代傳統皮影遇上科技」跨域合作活動，在汐止區青山國中小學舉行，呈現皮影戲跨域科技的表演藝術。 圖／觀天下有線電視提供

「當代傳統皮影遇上科技」跨域合作活動，在汐止區青山國中小學舉行，示範教學活動中，邀請劇團透過傳統藝術與現代科技的結合，呈現皮影戲跨域科技的表演藝術，難得的體驗，讓學生直說很有趣。

青山國中小校長王如杏指出，青山用心創客、工藝及技藝競賽部分，在師長的帶領及學生的戮力下小有成就，屢獲佳績，但是戲劇類，特別是皮影戲實為首次，感謝張益明、鍾育櫻主任、張晨昕陳美如及王儷諭老師的熱心帶領 7 年級生，為跨域合作、彩繪、構圖、故事大綱，甚至團隊合作的精神，融合成目標與挑戰。即使成果未必如專業團隊處處到位，但過程的學習與經驗，就是教育標的與最大的收穫。

由師生齊心手作操偶集體創作的獨特皮影戲，戲碼結合環保議題，讓學生們更多元學習，而不止如此，這中間還將科技融入傳統藝術，跨領域學習，激盪出不同的火花，青山國中小與影子傳奇劇團，打造汐止的在地故事，這場「青山皮影戲」不是老戲碼，而是青山教師團結合汐止在地文化、地景、耆老口述歷史，最後產出的劇本，還融合部分科技光影，師生齊心演出跨領域的表演藝術，不同的體驗，讓學生直說很有趣。

青山國中小學生說，透過一系列的課程，學習到如何操作皮影戲的戲偶，也學習到皮影戲這項傳統文化，尤其這次皮影戲說的故事是自己家鄉大尖山被開發開墾的情況，透過這齣也表達，希望能維護家鄉的環境。

國立新竹生活美學館葉于正館長表示，111 年北區文化體驗教育計畫自 106 年試辦後 107 年正式實施至今，這次「跨域合作」的執行，以優秀的藝師團設計的藝術文化教育內容為底蘊，加上科藝中心的科技核心概念，共同結合出嶄新的合作課程內容；期待能夠讓孩子擁有更加不同的感受，進而主動學習、探索及建立更加多元的思維。

汐止 小學 傳統文化

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