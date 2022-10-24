石門國小附幼變漂亮 天花板整理環境更明亮

石門區石門國小附設幼兒園教室煥然一新，變得更整潔明亮，在市議員陳偉杰的協助爭取經費下，將原本老舊的天花板經鋼架與燈具都重新整理與更新，現在全新的天花板與學童專用的廁所裝飾相互呼應更有一致性，整個教室環境也都明亮有朝氣。

石門國小校長蔡清寬說，一直以來都致力於打造安全、健康、舒適的學習環境，讓小朋友上課學習更有效率，這學期感謝市議員陳偉杰協助爭取教育局經費補助，讓原本教室的天花板燈具以及風扇可以更新，現在小朋友到校上課都好喜歡進教室，而新的燈具更加也是符合幼兒園照度、亮度的評鑑標準，讓孩子們學習起來舒適又安全。

石門國小附幼不僅換上新的天花板，也裝設有新的節能標章LED燈具與DC直流循環扇，不僅能維持室內通風，更讓教室內更加明亮，此外還營造功能與美學兼備的學習環境，提升學生的學習興趣與效率。

市議員陳偉杰說，除了天花板燈具與風扇的更新，原本孩子們使用的置物櫃門板也已經老舊，在爭取過後，置物櫃門板也換新，期許打造師生都能夠待得舒適的教室環境，讓老師的教學更有效率、學童更喜愛到校上學，家長送孩子到校學習也可以更安心與放心。