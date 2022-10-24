新北頂尖群科計畫3年1000萬 鶯歌工商成陶藝技職據點

新北市教育局近年推頂尖群科計畫，透過產官學合作、投入三年1000萬，培育人才一貫化。新北現有3所公校投入頂尖群科計畫，今揭牌的鶯歌工商「三鶯創藝館」成為第四校，為全國唯一陶瓷創藝產官學據點，未來將朝8校邁進。

新北教育局長張明文說，鶯歌工商陶藝中心結合國立台北商業大學、鶯歌在地六大產業、老街商區、區公所、陶瓷博物館、三峽客家文化園區、國立臺灣研究發展中心及未來新北美術館等藝文資源，培育未來世界級的藝術、設計、美學及陶藝人才。

新北教育局技職科長江彥廷表示，新北推動頂尖群科計畫，每案三年1000萬讓學校採購器材，並透過產官學合作，跨校、跨域並向下扎根，培育人才一貫化。現有三重商工模具設計中心、瑞芳高工土木建築技術人才培育中心、新北高工資訊科國手培育中心，如今鶯歌工商「三鶯創藝館」揭牌，成為全國唯一陶瓷創藝產官學據點。

鶯歌工商校長顏龍源表示，學校透過新北市頂尖群科計畫支持，讓學生能夠使用業界才有的頂尖科技設備，將來進入社會工作便可縮短學用落差、無縫接軌。國立台北商業大學創新設計與經營學院長彭勝龍也說，，北商大願意為培育臺灣設計、陶藝人才盡一分力，盼與鶯歌工商及在地產業合作，成為未來設計界的推手。

簽約儀式上，由學生帶領貴賓體驗傳統暗房設備，實際沖洗修復鶯歌地區早期照片，並透過照片的修整與上色，將照片還原成新的意象，培養學生以舊創新的美學素養。學生姚凱齡說，媽媽提供了姨婆和姨公的結婚照，雖然姨公早已過世，但是透過老照片修復，感覺穿越時空參與了姨婆和姨公的人生大事。