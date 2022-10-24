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台南聖功女中數位深耕跨國際 日媒報導給掌聲

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
天主教台南市聖功女中為數位學習深耕計畫推動學校，將學習歷程分享日本友校，獲日本媒體報導。圖／聖功女中提供
天主教台南市聖功女中為數位學習深耕計畫推動學校，將學習歷程分享日本友校，獲日本媒體報導。圖／聖功女中提供

天主教台南市聖功女中今年以「綠能！能不能？」為主題入選教育部「中小學數位學習深耕計畫」推動學校，以專業學科知識結合太陽能議題發展出跨域教學；並將學習歷程分享國外友校，日前獲日本山陽報報導，也鼓勵學生更努力學習。

校長鄭麗蓉表示，老師透過太陽能板的架設，引導學生思考太陽能板產生的電力可用於解決學校哪些問題。透過物理及化學領域，讓學生認識太陽能板的發電原理及架設方式，並探討那些變因會影響太陽能板的效益，且結合數學及資訊領域，教導學生如何將蒐集到的數據做分析。

最後導入新興科技課程，利用Arduino開發板及套件，讓學生小組合作思考如何利用太陽能電源、溫度顯示器、自動化風扇等進行專題製作與應用，落實科技領域做、用、想的核心精神，將永續能源應用在真實生活。

鄭麗蓉說，也透過視訊、明信片及郵件等方式的交流，讓學生以英文製作簡報、發表演說，與帛琉、日本、帛琉、及美國友校學生，分享彼此學習歷程與生活中的經驗，瞭解不同國家在能源議題上的看法與實施政策。

日前日本山陽報社登出與聖功女中的交流新聞，讓該校師生相當興奮。鄭麗蓉表示，國際交流向來是聖功女中的重點發展，讓學生在課業上拓展學習視野更是學校教育的方向，很期待在11月的資訊教育展中，看到學生能展現更完整的學習成效，讓綠能扎實深耕。

天主教台南市聖功女中為數位學習深耕計畫推動學校，以專業學科知識結合太陽能議題發展出跨域教學。記者鄭惠仁／攝影
天主教台南市聖功女中為數位學習深耕計畫推動學校，以專業學科知識結合太陽能議題發展出跨域教學。記者鄭惠仁／攝影

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