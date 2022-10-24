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僑泰高中在興大游泳池開輕艇課 學生們玩瘋了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
為讓學生能多元發展、體驗，台中市僑泰高中最近利用中興大學游泳池開設輕艇課程，讓學生實際操作輕艇。圖／僑泰高中提供
為讓學生能多元發展、體驗，台中市僑泰高中最近利用中興大學游泳池開設輕艇課程，讓學生實際操作輕艇。圖／僑泰高中提供

為讓學生能多元發展、體驗，台中市僑泰高中最近利用中興大學游泳池開設輕艇課程，讓學生實際操作輕艇，學生們玩的十分高興，也從中了解和同學間溝通與協調的重要性。

校長温順德說，因受限於場地，國高中要開輕艇課不易，於是他們想到何不善用鄰近中興大學的游泳池，不但環境衛生、水質乾淨，現場還有專屬救生員，確保學生活動安全。校方還特別提撥40萬元，購置輕艇25艘、組合槳50隻、浮力衣60件，讓每位學生都有實際體驗的機會。

他說，學生在登艇前必須先學習一系列水上知能，包含核心肌群及協調性訓練、浮力衣穿著教學、划槳、上下船練習等。課程更設計「浮力體驗」，讓學生穿著一般衣物搭配浮力衣，模擬翻船時的情境，教導學生落水後正確的自救方法。

國中部三年級學生李翊瑄說，以前划船時常不能順利控制方向，透過教練示範船艇操作方法，及實際下水後在旁指導協助，果然能夠讓船正確轉向與停靠，讓她受益良多。學生莊睿霖也說，操作雙人輕艇時，一開始和同學默契不足，船無法往正確方向移動，經不斷溝通才越來越順手。

學務主任葉筱楓表示，輕艇課程規劃在國三與高三，未來會持續評估，若學生反應良好，新學年將擴大到全校實施，讓所有學生都能實際體驗輕艇運動。

輔導會長陳耀恭也特別到場體驗，和温順德一起操艇。他說，台灣四面環海，接觸水上活動的機會高，學校將輕艇納入課程，除增加體育課的樂趣之外，更能讓學生深化防溺自救的知能，非常值得推廣，他很感謝校方的用心。

温順德說，該校強調五育均衡發展，多元的體育課程除開設輕艇、游泳、羽球、保齡球、高爾夫、飛鏢、射箭等課程，也設有棒球、籃球、排球、直排輪、保齡球、舞獅等校隊，讓學生有多元發展的機會。

為讓學生能多元發展、體驗，台中市僑泰高中最近利用中興大學游泳池開設輕艇課程，讓學生實際操作輕艇。圖／僑泰高中提供
為讓學生能多元發展、體驗，台中市僑泰高中最近利用中興大學游泳池開設輕艇課程，讓學生實際操作輕艇。圖／僑泰高中提供
為讓學生能多元發展、體驗，台中市僑泰高中最近利用中興大學游泳池開設輕艇課程，讓學生實際操作輕艇。圖／僑泰高中提供
為讓學生能多元發展、體驗，台中市僑泰高中最近利用中興大學游泳池開設輕艇課程，讓學生實際操作輕艇。圖／僑泰高中提供
僑泰高中校長温順德（左）與輔導會長陳耀恭一起操艇體驗。圖／僑泰高中提供
僑泰高中校長温順德（左）與輔導會長陳耀恭一起操艇體驗。圖／僑泰高中提供

中興大學 體育 排球

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