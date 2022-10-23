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雙語課程結合手作 高市國小生製布衛生棉談月經貧窮

中央社／ 高雄23日電

高雄市鹽埕區忠孝國小英語教學結合布藝手作，老師帶著學生選料、裁布、扣釘，親手製作布衛生棉，探討「月經貧窮」議題，並學習以雙語解說相關概念，獲民眾正面回饋。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，鹽埕區忠孝國小推出校訂課程「布藝Maker」，老師帶學生從捐贈布料中選出品質好、適合製作布衛生棉的材料，加以消毒、剪裁、車縫與扣釘，並經過使用者經驗回饋調整作法，親手製作出一片片舒服又耐髒、方便洗滌的布衛生棉。

學生們也在過程中查找資料與新聞，瞭解許多貧窮國家的女生無力購買衛生棉，在非洲某些地區還有女孩因月事來潮，因怕被譏笑而蹺課、輟學等「月經貧窮」議題；同時反思使用拋棄式衛生棉可能對環境產生的危害。

日前在雙語教育博覽會上，學生以雙語向觀展民眾解說布衛生棉概念，並宣導「月經貧窮」議題，以自製布衛生棉吸引民眾填答問卷，現場獲得不少民眾與外國友人支持。

問卷結果顯示，有將近7成以上的民眾並不清楚「月經貧窮」議題，卻幾乎所有人都表示願意支持並消除「月經貧窮」行動；更有5成民眾表示願意自己使用、或分享布衛生棉概念給身邊女性。

參與學生回饋，原本以為大眾會不喜歡這個主題，沒想到有很多人關心，還有外國人索取布衛生棉試用，對於能用英語對話、談自製作品，感到非常自豪、高興。

忠孝國小校長陳宜亨說，全球每天有5億女孩受「月經貧窮」問題困擾，用布衛生棉改善月經貧窮，不僅重視人權、環保議題，也是推動性別平等的表現。

衛生棉 高雄市 雙語教育

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