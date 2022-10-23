他驚兩孩上幼稚園三年「噴一桶金」很貴 網友反驚：算便宜

幼稚園學費到底貴不貴？有網友看到朋友貼出的IG限動後，才驚覺原來幼稚園學費那麼貴，不過有許多網友反駁已經算便宜的了。

原PO在PTT上表示，原本對幼稚園學費沒什麼概念，只是常聽說很貴、很花錢，直到看到朋友IG限動後，才驚覺價格是如此可怕，學期費2萬、月費9千，朋友生了兩個小孩，因此這學期費用共6萬，再加上大、中、小班，三年上完後，兩位小孩總共花費90萬，直呼「一桶金就這樣沒了」。

幼兒園學費單。圖擷自PTT

許多網友紛紛表示便宜，「好一點的幼稚園一年都要20萬」、「月費才6千，註冊費攤下來一個月3千多，這間算便宜了」、「一學期繳1萬5註冊費，月費9千，差不多」、「這超便宜吧？我家附近的雙語幼兒園月費2萬5，如果是全美（語）的幼兒園更貴」、「這價格超便宜的好嗎？幫你帶小孩一整天耶」。

也有其他人表示，「嫌貴請保姆阿，付3萬月薪阿」、「媽媽會教的話可以自學」、「幼兒園本來就不是義務教育」、「朋友小孩讀薇閣一年30萬」、「原來除了註冊費還要另收月費」。