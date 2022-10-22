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南崗國中新校舍啟用 南投縣長植樹期許培育更多人才

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南崗國中老舊校舍經過3年拆除改建，師生和校友開心慶祝新校舍啟用。圖／南投縣政府提供
南崗國中老舊校舍經過3年拆除改建，師生和校友開心慶祝新校舍啟用。圖／南投縣政府提供

南投市南崗國中校舍超過半世紀，又歷經921大地震，3棟校舍結構龜裂老化嚴重，影響安全。南投縣政府爭取經費，從3年前改建，今天完工啟用，師生和校友熱烈慶祝，南投縣長林明溱參加啟用儀式，並在校舍前植樹，期許南崗國中百年樹人，為南投培育更多優秀子弟。

林明溱說，南崗國中在民國57年成立，校舍老舊又歷經921大地震，結構龜裂受損，經縣府評估3棟校舍有危險之虞必須改建。縣府向教育部爭取拆除重建，在立委許淑華協助爭取經費下，教育部核定1億9530萬元經費，教育部補助9成，縣府自籌1成，從2019年5月拆除改建。新校舍包含2棟三層樓建築及1棟四層樓建築，共有44間教室、10間廁所、20座樓梯、地下室4間、川堂2座，總樓地板面積7241平方公尺。

南崗國中校長陳國俊說，學校也成立自造教育及科技中心，以南投縣的觀光發展為起點，透過科技教育的創新應用，引導孩子動手做，結合物聯網、3D設計及手作木工等技術，培養學生科技素養和學習精神。

林明溱和教育處長王淑玲、建設處長李正偉參加啟用儀式，學生表示，新校舍安全又明亮，學習環境更好，而且班班有冷氣，炎炎夏日也不用在酷熱的教室學習，大家都很高興。

林明溱說，教育是南投縣發展基石，縣府8年來寬列教育預算，改善學習環境，充實軟硬體設施，也盤點老舊校舍，籌措經費改建，8年來共完成25所國中小教室、活動中心及宿舍等改建工程，經費高達14億1214萬元，讓學生優質學習環境中學習成長，提升南投縣教育量能。

南投市南崗國中新校舍寬敞、明亮，讓學生有更好的學習環境。圖／南投縣政府提供
南投市南崗國中新校舍寬敞、明亮，讓學生有更好的學習環境。圖／南投縣政府提供
南崗國中新校舍今天落成啟用，縣長林明溱在新校舍前植樹，期許南崗國中培育更多人才。圖／南投縣政府提供
南崗國中新校舍今天落成啟用，縣長林明溱在新校舍前植樹，期許南崗國中培育更多人才。圖／南投縣政府提供

林明溱 南投 宿舍

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