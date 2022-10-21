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靖娟指8成家長不放心孩子自己上學 台中市府：改善95校通學步道

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府編列4億多元改善95校通學步道，打造安全的通學環境，圖為改善後的步道。圖／台中市教育局提供
台中市政府編列4億多元改善95校通學步道，打造安全的通學環境，圖為改善後的步道。圖／台中市教育局提供

靖娟基金會透過2千多份問卷統計分析，針對六6都共樣30所小學周邊實地勘查，指7成學校周圍的騎樓停車輛、堆雜物，更有2成以上的學校騎樓被占用後淨寬不到1.5公尺，影響學童步行空間。另停等空間不足，導致學童得在狹窄路口等紅綠燈，險象環生，建議政府應盡速改善學校周遭的交通工程規畫，營造更友善安全的通學環境。

靖娟基金會更統計，有7成家長不放心讓孩子自己上學，其中台南市、台中市比例更超過8成。調查發現，家長主要擔心車輛不禮讓及通學環境不佳；通學區域的人行道多存在路面不連續、駕駛違規停車、電線桿及電箱等障礙物妨礙行走等，讓孩童被迫要走到馬路上，險象環生。

台中市建設局指出，市長盧秀燕上任以來，將改善通學步道列為重點工程，截至10月為止，以4億4000多萬元改善95所學校通學步道，已完成78校，17校施工中，未來會持續施作，讓師生與家長安心。

建設局指出，通學步道工程是從校園放學動線、可利用空間及周邊通行安全方面開始檢討，彙整交通、工務及學校及家長等多方專業意見及需求後，退縮校園圍牆爭取人行空間、建置人行道、增加照明、重繪標誌標線、調整交通號誌、重新規劃家長接送區、移除妨礙交通的樹穴及電桿與電箱等改善工作，跨局處單位合作，持續打造安全的通學步道。

台中市政府編列4億多元改善95校通學步道，打造安全的通學環境，圖為改善後的步道。圖／台中市教育局提供
台中市政府編列4億多元改善95校通學步道，打造安全的通學環境，圖為改善後的步道。圖／台中市教育局提供

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