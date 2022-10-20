校園身障體驗前進校園 偏鄉孩子有愛捐萬元

台灣COVID-19防疫逐步解封，瑪喜樂基金今天到埤頭鄉合興國小舉辦校園身障體驗，讓110名學童試坐輪椅前進和轉彎、拿導盲杖走路，體驗身障者生活不便；小朋友首次蒙著雙眼走樓梯、斜坡道和坐輪椅通過人造草皮，都覺得「很不方便」，以後看見身障者，會主動幫忙。

瑪喜樂基金會舉辦校園身障體驗，同時收到合興國小捐款1萬5100元。校長楊振豐說，二林喜樂保育院照顧小兒麻痺孩子，自1965年行善不間斷令人感動，今年4月校內舉辦跳蚤市場，決定拍賣得款捐給瑪喜樂基金會，因台灣疫情升溫延後到今天，希望合興師生和家長的愛心涓滴成流，能匯集社會更多大愛造成偏鄉社福機構。

學童觀看瑪喜樂基金會紀念的喜樂保育院創辦人瑪喜樂生平影片及基金會簡介影片，認識「瑪喜樂阿嬤」畢生志業之後，分別到校園川堂、風雨球場乘坐輪椅、拿導盲杖體驗身障者日常行動不方便。

活潑好動的學童被蒙上雙眼，被別的學童帶著走身障斜坡道、迴轉和走樓梯，動作變得謹慎，用導盲杖向前探索有無障礙物都慢慢走，不敢大步前進；蔡姓和朱姓學童都表示，走路的時候看不到路會有一點害怕跌倒，經過這次體驗，他們以後看到身障者，都會主動上前帶身障者過馬路。