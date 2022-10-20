快訊

張善政研究計畫涉抄襲疑雲 宏碁今正式函覆農委會

該買iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園身障體驗前進校園 偏鄉孩子有愛捐萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉合興國小學童體驗身障者坐輪椅前進的困難。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉合興國小學童體驗身障者坐輪椅前進的困難。記者簡慧珍／攝影

台灣COVID-19防疫逐步解封，瑪喜樂基金今天到埤頭鄉合興國小舉辦校園身障體驗，讓110名學童試坐輪椅前進和轉彎、拿導盲杖走路，體驗身障者生活不便；小朋友首次蒙著雙眼走樓梯、斜坡道和坐輪椅通過人造草皮，都覺得「很不方便」，以後看見身障者，會主動幫忙。

瑪喜樂基金會舉辦校園身障體驗，同時收到合興國小捐款1萬5100元。校長楊振豐說，二林喜樂保育院照顧小兒麻痺孩子，自1965年行善不間斷令人感動，今年4月校內舉辦跳蚤市場，決定拍賣得款捐給瑪喜樂基金會，因台灣疫情升溫延後到今天，希望合興師生和家長的愛心涓滴成流，能匯集社會更多大愛造成偏鄉社福機構。

學童觀看瑪喜樂基金會紀念的喜樂保育院創辦人瑪喜樂生平影片及基金會簡介影片，認識「瑪喜樂阿嬤」畢生志業之後，分別到校園川堂、風雨球場乘坐輪椅、拿導盲杖體驗身障者日常行動不方便。

活潑好動的學童被蒙上雙眼，被別的學童帶著走身障斜坡道、迴轉和走樓梯，動作變得謹慎，用導盲杖向前探索有無障礙物都慢慢走，不敢大步前進；蔡姓和朱姓學童都表示，走路的時候看不到路會有一點害怕跌倒，經過這次體驗，他們以後看到身障者，都會主動上前帶身障者過馬路。

學童坐上輪椅更有寸步難行的感覺，好不容易滑到終點，想辦法操作輪椅迴轉，接著滑上人造草皮返回終點，因人造草皮摩擦力大，學童都加把勁向前滑行，有的學童力氣較小，索性「偏離主道」滑下人造草皮改滑風雨球場地板回終點。吳姓學童表示，實際操作輪椅後才知道不容易，日後看到坐輪椅的身障者會主動詢問是否需要幫忙推動。

彰化縣埤頭鄉合興國小捐出跳蚤市場拍賣所得給瑪喜樂基金會，幫助身障朋友。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉合興國小捐出跳蚤市場拍賣所得給瑪喜樂基金會，幫助身障朋友。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉合興國小學童體驗視障者的不方便。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉合興國小學童體驗視障者的不方便。記者簡慧珍／攝影

身障者 輪椅

延伸閱讀

培育新住民子女 張榮發基金會捐助400萬

影／台中市身障運開賽 盧秀燕鼓勵選手：享受比賽

癱瘓汪看到主人拿輪椅秒變嗨！重獲新生激動燦笑：我終於可以走路了

山東107歲人瑞輪椅推80歲兒「健身」 愛喝白酒、粉絲數百萬

相關新聞

校園身障體驗前進校園 偏鄉孩子有愛捐萬元

台灣COVID-19防疫逐步解封，瑪喜樂基金今天到埤頭鄉合興國小舉辦校園身障體驗，讓110名學童試坐輪椅前進和轉彎、拿導...

嘉義新舞風「雙行」 觀賞場域不同的劇場、環境舞蹈創作

嘉義新舞風，為台灣舞蹈界被受矚目的現代舞蹈創作平台，11年來持續開發年輕舞蹈家能量；2022嘉義新舞風「雙行」，包含劇場...

金門高中「微課程」開課 各行各業菁英學校開講

為落實新課綱精神「適性揚才」成就每一個孩子，國立金門高中本學年度在學生段考後，辦理第一梯次的「微課程」，邀請多位各行各業...

壽山國中親師生將畫作口罩變行動畫廊 義賣回饋美術班

疫情時代口罩成了人們的標準配件，高雄市壽山國中美術班把學生的畫作整幅印製在口罩上，將親師生的臉當成行動畫廊，除了增添戴口...

學生時期班級屎缺幹部曝！過來人點名2股長 選上的大多人緣差

每學期的開始，班上都會投票選出新幹部，負責幫忙處理班級事務，或是成為和老師溝通的橋樑。日前一名網友在臉書上發文，詢問大家「國小哪個股長是屎缺？」而貼文曝光後也掀起討論，不少人點名衛生股長和風紀股長。

影／莊敬高職爆工廠當學生宿舍 8人一間常停水、連桌子也沒有

許多高中職生因離家較遠選擇住宿，有民眾投訴，新北莊敬高職民生宿舍竟由學校旁的工廠臨時改建的非法宿舍，不僅常停水，內部只有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。