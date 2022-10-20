嘉義新舞風「雙行」 觀賞場域不同的劇場、環境舞蹈創作

每學期的開始，班上都會投票選出新幹部，負責幫忙處理班級事務，或是成為和老師溝通的橋樑。日前一名網友在臉書上發文，詢問大家「國小哪個股長是屎缺？」而貼文曝光後也掀起討論，不少人點名衛生股長和風紀股長。

2022-10-19 16:21