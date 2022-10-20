嘉義新舞風「雙行」 觀賞場域不同的劇場、環境舞蹈創作
嘉義新舞風，為台灣舞蹈界被受矚目的現代舞蹈創作平台，11年來持續開發年輕舞蹈家能量；2022嘉義新舞風「雙行」，包含劇場創作及環境創作兩種型態，進行舞蹈創作，將在10月29、30日下午2點半，於嘉義縣表演藝術中心首演。
2022年嘉義新舞風「雙行」，包含劇場創作及環境創作兩種型態，進行舞蹈創作。「劇場創作」經由28位投案者甄選出陳薇伊、莊博翔和戴啟倫3位編舞家，並邀約2021年漂鳥平台的羅珮慈、康皓筑，選定臺北、臺南及嘉義3個縣市做5場售票演出。
「環境創作」由國內新銳編舞家陳芝藟、陳詣芩參與創作，以嘉義在地的相關議題為核心，帶領舞者結合嘉義縣表演藝術中心戶外環境特色編創舞作，讓舞蹈與地景能相互結合，以自由觀賞的方式讓更多觀眾接觸舞蹈，感受室內劇場空間與戶外場域不一樣的舞蹈觀賞饗宴。
2022嘉義新舞風「雙行」將在10月29、30日下午2點半，於嘉義縣表演藝術中心首演，11月26、27日台北華山1914文化創意產業園區烏梅劇場，12月31日台江文化中心跨縣市共計5場演出，購票請搜尋OPENTIX兩廳院售票系統。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言