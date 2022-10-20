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壽山國中親師生將畫作口罩變行動畫廊 義賣回饋美術班

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
壽山國中推出的兩幅畫作口罩，分別是深色系的「狐狸森林」，以及淺色系的「夢幻貓咪」。圖／壽山國中提供
壽山國中推出的兩幅畫作口罩，分別是深色系的「狐狸森林」，以及淺色系的「夢幻貓咪」。圖／壽山國中提供

疫情時代口罩成了人們的標準配件，高雄市壽山國中美術班把學生的畫作整幅印製在口罩上，將親師生的臉當成行動畫廊，除了增添戴口罩的樂趣與美感外，也讓創作的學生得到即時的成就感。

壽山國中美術班教師李佳恂說，國中生的創作能量豐沛，有別於升學或競賽取向的藝才班，壽山美術班給予孩子更多天馬行空的機會，「有些純粹一閃即逝。」學生的作品雖然每年都在逐步成熟，但是青春期的情緒就只有這麼一次，每一幅充滿爆發力的創作，讓美術班老師十分珍惜。

這次推出的兩幅畫作口罩，分別是深色系的「狐狸森林」，以及淺色系的「夢幻貓咪」。「狐狸森林」的創作者是國三學生李冠誼，她說幾年前跟家人出國探望親戚，在路上居然撿到一隻受傷的小狐狸，她抱著小狐狸到獸醫院醫治，照顧逐漸康復，才又委託當地的親人繼續照料。這段狐狸奇遇記也變成創作靈感，謝謝小狐狸帶給她這段繽紛的回憶，也祝福牠回到森林後可以快樂自在。

「夢幻貓咪」的創作者楊于嫺現在已升上三民家商資處科，壽山國中師長們將畫作口罩送給楊的新同學分享。三民家商校長王雪娥表示，資處科提供楊于嫺不同的創作平台，也會繼續關注她的創作。

壽山國中校長林宜家表示，壽山國中美術班擁有40幾年的歷史，每年都由美術班學生彩繪一面牆送給學校當紀念，藝術創作刻畫在校園各個角落，已經是壽山國中特有的風景。這次特別把作品做成口罩展示，就是要讓藝術更貼近生活，也強化學美術孩子的信心，知道創作就是自己隨身的一技之長，而且每一幅作品，都會是讓世界變得更美麗的重要元素。

教務主任鄭汶瑜說，畫作口罩推出之後叫好又叫座，大家紛紛敲碗義賣，在創作學生及家長們的同意下，學校規畫義賣事宜，所得也將全數回饋給美術班的孩子，希望可以募集更多經費，創造更多露出展覽的機會。

壽山國中推出的兩幅畫作口罩，分別是深色系的「狐狸森林」，以及淺色系的「夢幻貓咪」。圖／壽山國中提供
壽山國中推出的兩幅畫作口罩，分別是深色系的「狐狸森林」，以及淺色系的「夢幻貓咪」。圖／壽山國中提供
「狐狸森林」畫作口罩是源於學生李冠誼與受傷小狐狸間的故事。圖／壽山國中提供
「狐狸森林」畫作口罩是源於學生李冠誼與受傷小狐狸間的故事。圖／壽山國中提供
壽山國中推出的兩幅畫作口罩，分別是深色系的「狐狸森林」，以及淺色系的「夢幻貓咪」。圖／壽山國中提供
壽山國中推出的兩幅畫作口罩，分別是深色系的「狐狸森林」，以及淺色系的「夢幻貓咪」。圖／壽山國中提供

口罩 畫作

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