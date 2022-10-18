全球青年趨勢論壇開幕 跨國青年共同探索元宇宙

教育部青年發展署辦理「全球青年趨勢論壇」今年已邁入十周年，今天起將展開盛大交流活動，包含21、22日壓軸的論壇，將以時下討論熱度最高的「M∃TA-verse 世代大未來」為主軸議題，探討全球數位化趨勢與青年的關係及影響，思考青年在全球化時代下的相應作為，並透過「社群互動」、「數位生活想像」及「未來職場」三大面向子議題來進行交流討論。

青年署表示，順應全球邊境解封、恢復正常社會運作模式，「2022全球青年趨勢論壇」也擴大辦理，並廣受各國青年的響應及支持，共有包含台灣在內的41國300位國內外青年一同與會交流。

首日上午「主題論壇」與談嘉賓陣容強大，包含我國首位數位政務委員，運用科技長才與數位協作幫助台灣開創科技防疫先驅，並於今年8月正式成立的數位發展部部長唐鳳，以及榮獲美國商業周刊評選「全球25位最傑出的企業管理者」、時代雜誌「亞洲英雄榜」的宏碁集團創辦人暨榮譽董事施振榮。

國際與談人則有橫跨多國、結合線上課程及城市專案，開創嶄新全球人才培育模式的密涅瓦大學（Minerva University）創辦校長Teri Cannon，及跨國青年組織One Young World青年大使，並獲得時代雜誌「40 under 40」肯定的印度獨角獸新創公司5ire.org共同創辦人Pratik Gauri，他們將帶領與會青年深入瞭解全球數位科技趨勢。

第二日上午的「封面人物—菁英匯」，將由五位我國科技產業傑出領袖代表：PTT暨台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾、聯發科技前瞻技術平台資深處長梁伯嵩、愛卡拉互動媒體股份有限公司（iKala）執行長程世嘉、福爾摩沙藝術銀行(FAB DAO)共同創辦人黃彥霖、元沛農坊創辦人許又仁，就產業趨勢及個人實務經驗進行分享。

至於兩天的下午議程，則是以「世界咖啡館」模式，邀請與會青年從「社群互動」、「數位生活想像」及「未來職場」等面向進行交流討論，探討數位科技發展如何影響青年的生活以及隨之而來的挑戰與機會。

此外，為了讓國際青年聚焦台灣享譽國際的科技成果，並飽覽在地風俗民情及自然美景，在論壇活動前更安排了文化參訪及科技體驗之旅。參訪交流活動將前往台北市北投地區，一探新北投車站、北投溫泉博物館及地熱谷的歷史樣貌，以及走訪新竹縣關西鎮太和宮、羅屋書院及渡南古道，體驗當地風俗民情，也親身感受先民生活的軌跡與過往繁榮。

科技體驗部分則帶領國際青年深入台灣高科技重地，參觀新竹科學園區內的台積創新館，以及國家實驗研究院轄下的台灣半導體研究中心、台灣儀器科技研究中心及國家高速網路與計算中心，透過相關機構的導覽及實感體驗，展現台灣科技實力及產業發展脈絡，進一步帶動人才交流。