台南長榮中學觀光科好樣 學生能文能武獲獎連連

台南市長榮中學連日來喜事連連，學生參加競賽都有優異表現。觀光科學生郭亞恩、吳筱妍、林昱蕙、郭佳琳及林佩璇，在港都盃全國餐飲、旅遊大賽，分別榮獲餐桌服務組、托盤組銅牌，另呂耘綺在全民運動會勇奪女子國術北拳銅牌。

港都盃全國餐飲、旅遊大賽，除了技術外，評鑑內容包括服裝、儀態及氣質，臨場反應和笑容，是專業教育及應對進退的綜合展示，校長許德勝表示，觀光科能在這次比賽獲得銅牌，表示學校的全方位教育達水準以上。但學生的努力也是關鍵，除主動利用午休時間練習外，在賽前的1個月就開始特訓，放學後繼續留校練習，良好的學習態度與精神也是大家的模範。

許德勝說，三年級學生呂耘綺，今年參加觀光精英盃遊程設計競賽全國總決賽，榮獲「高中職組來台旅遊組博物館之旅」第3名，也在剛落幕的的全民運動會勇奪女子國術北拳銅牌，相當不易。

呂耘綺曾榮獲今年全國武術聯賽高中女子組北拳金牌、2021年全國中正盃國武術錦標賽高中女子組北拳金牌、2021年全國國術聯賽北拳金牌及短兵銀牌與109學年度全國中等學校暨大專院校國術錦標賽高中女子組短兵金牌。