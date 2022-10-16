靜宜大學英文系國小英語營 遊戲中提升學生學習動機

靜宜大學英文系國小英語營已邁入第5屆的「五力全開國小魔法英語營」，受到國小學生喜歡，40個名額立即額滿；這次融入生活情境，也結合網壇傳奇人物「費爸」退役及英鎊即將改版等時事，學生在遊戲、闖關等合作學習中，提升學習動機及應用能力。

靜宜大學「五力全開國小魔法英語營」以美國學者提出的五力「STEAM（Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics）」為課程規畫架構，並透過情境式學習及闖關活動等多元學習，激發創意，培養「說、唱、舞、玩、畫」英文五力；在動手做與生活應用中，提升跨領域及解決問題的基礎能力。

靜宜英文系助理教授林瑞屏表示，面對全球化的世界，該系以專業的英語資源與能量，規劃相關營隊及課程，極積提升各年齡層學生的英語力及國際力；助理教授黃麗蓉表示，參與的靜宜學生也能將課堂所學的理論應用實務中，啟發孩童學習英語的熱情與動機，也教學相長，增進實戰經驗。

靜宜校方發揮創意在「五力全開國小魔法英語營」設計了小學生最喜歡的「遊戲神話，神話遊戲」，以深入淺出的故事傳遞希臘神話充滿神奇魔幻力量的想像世界；並將校園生活、環境及特色活動融入課程，規畫靜宜主顧聖母堂巡禮，從中能了解天主教相關英語用語。

校方還結合網壇傳奇人物「費爸」費德勒今年退役，及英鎊即將改版的新聞時事，課程中分享費德勒的勵志故事，也實際揮拍擊球學習英語；最後讓小學生熟悉英鎊、歐元及美元等各國貨幣，並分組在校園的生活館體驗英文購物樂趣，也搭配西洋萬聖節慶，教導孩童利用毛線製作星之花編織創意作品，感受美麗萬聖節氣氛。