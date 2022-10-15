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偏鄉小校為60周年校慶暖身 校門口灰色水牛變彩色

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣立二林高中學生帶著香田國小學童彩繪水牛塑像。圖／香田國小提供
彰化縣立二林高中學生帶著香田國小學童彩繪水牛塑像。圖／香田國小提供

彰化縣二林鎮香田國小迎接60周年校慶，邀請二林高中教師江雅琳、美術社學生、藝術志工，今天和香田學童彩繪校門口兩頭水牛塑像，經過巧思和巧手，水牛塑像彷彿穿上代表學校特色的服裝，將與全校師生、社區民眾準備歡慶香田國小創校60周年。

香田國小推展食農教育16年，在校門口擺放兩頭水牛塑像，命名阿香和小田，模樣和外表都很樸實，富涵腳踏實地，感恩惜福的意象。今天彩繪前，二林高中教師江雅琳、美術社學生、藝術志工等12人先跟香田小朋友討論，讓水牛結合學校特色，創作與眾不同的藝術作品。

五甲施姓學童表示，彩繪水牛前，先帶二林高中大姊姊參觀校園，然後討論學校特色，包括稻草人、攀樹領畢業證書、滑降、火鍋大會、獨輪車、爬山等，他和同學準備把這些學校活動特色畫在水牛身上。五甲陳姓學童負責畫牛頭，二高大姊姊教他上漆時，由下往上畫，不然油漆很容易滴下來。

二林高中李姓學生認為香田小朋友很幸福，有老師和二高大姊姊陪伴做戶外彩繪，這個經驗是他讀小學時沒有的，「很羨慕」。二林高中洪姓學生說，今天參加彩繪的10名香田小朋友很聽話也很合作，分配彩繪眼睛、鼻孔和牛角都做得很好。

香田國小校長鄭培華說，近年學校在林義成與蔡秋雄等教師協助下，發展攀樹滑降等探索教育課程與山野教育課程，學校特色非常鮮明豐富，深受學生與家長喜愛，今天利用假日彩繪水牛，對大朋友與小朋友都是愉快創新的學習經驗，期待彩繪水牛能賦予香田食農教育的多元豐富生命力，為60周年校慶增添光彩。

水牛 食農教育

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