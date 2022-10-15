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雲林布袋戲金掌獎頒獎移師台北 中正紀念堂眾星雲集

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林布袋戲金掌獎頒獎首度移師台北，中正紀念堂眾星雲集，精彩演出。圖／文觀處提供
雲林布袋戲金掌獎頒獎首度移師台北，中正紀念堂眾星雲集，精彩演出。圖／文觀處提供

2022雲林國際偶戲節落幕，重頭戲的雲林金掌獎頒獎賽禮，首次跨出雲林移師台北中正紀念堂舉行；歌手林強與師承黃海岱大師的五洲園派《昇平五洲園》林政興共演，以布袋戲「扮仙-尊神敬祖」為題拉開序幕，金曲歌王荒山亮及新一代武林歌手精彩演唱，榮耀每位傳統藝師。

雲林縣長張麗善說，雲林是布袋戲故鄉，布袋戲傳習中心預計2023年完工啟用，作為推廣布袋戲傳統藝術及偶戲產業發展、培育人才傳承的據點，讓「臺灣意象」布袋戲邁向國際舞台。「金掌獎」宗旨是培育布袋戲人才與文化傳承，期待更多年輕子弟投入地方戲曲行列，宏揚台灣特有文化。

文化部政務次長蕭宗煌表示，文化部支持雲林縣府開辦雲林國際偶戲節、藝文紮根計畫等，並以前瞻計畫興建布袋戲傳習中心，讓台灣布袋戲「向前行」。霹靂國際多媒體董事長黃文章也表示，布袋戲文化和產業是台灣的軟實力，過去只是常民娛樂，因前輩的努力，文化藝術延續，把金掌獎變成台灣第四金，身為布袋戲產業的一員，一定強力支持。

雲林縣文觀處長陳璧君指出，為讓雲林國際偶戲節與世界接軌，縣府與金獎設計師顏伯駿團隊合作，重塑傳統藝術形貌，展現出偶戲文化底蘊與意象。

頒獎典禮包括文化部次長蕭宗煌、文資局長陳濟民、傳統藝術中心主任陳悦宜共襄盛舉，也邀請黃文章、林強、鍾任樑、王心恬、黃立綱、顏伯駿、楊力州、Dmitri等多位國際知名人士擔任頒獎人，典禮緊扣著「融舊創新，面向國際」，從雲林走向台北，從台灣邁向世界，見證雲林「偶戲原鄉」的美譽。

2022金掌獎獲獎名單如下：最佳劇本編創獎-黃世志電視木偶劇團。最佳口白藝術獎-昇平五洲園。最佳操偶技術獎-雲林五洲小桃源掌中劇團-胡振惠、陳憲忠、林坤寶。最佳視覺藝術獎-金宇園掌中劇團。最佳配樂音效獎-西田社傳統劇場。最佳表演團隊獎-五洲勝義閣掌中劇團。評審團特別獎-雷音劇坊。

青年金掌獎：最佳主演獎-逸蘭軒掌中劇團。最佳團隊獎-亦宛然掌中劇。布袋戲金曲歌唱賽：冠軍-小沙（直播主）。亞軍-湯米（素人）。季軍-陳韻喬（直播主）。優選-蓮之介（素人）、 歐滴辣椒（素人）、神武君（素人）。

雲林布袋戲金掌獎頒獎首度移師台北，中正紀念堂眾星雲集，偶星進場。圖／文觀處提供
雲林布袋戲金掌獎頒獎首度移師台北，中正紀念堂眾星雲集，偶星進場。圖／文觀處提供
雲林布袋戲金掌獎頒獎首度移師台北，中正紀念堂眾星雲集，偶星進場。圖／文觀處提供
雲林布袋戲金掌獎頒獎首度移師台北，中正紀念堂眾星雲集，偶星進場。圖／文觀處提供
雲林布袋戲金掌獎頒獎首度移師台北，中正紀念堂眾星雲集。圖／文觀處提供
雲林布袋戲金掌獎頒獎首度移師台北，中正紀念堂眾星雲集。圖／文觀處提供
雲林布袋戲金掌獎頒獎首度移師台北，中正紀念堂眾星雲集，雲林縣長張麗善主持開幕。圖／文觀處提供
雲林布袋戲金掌獎頒獎首度移師台北，中正紀念堂眾星雲集，雲林縣長張麗善主持開幕。圖／文觀處提供

雲林 布袋戲 直播主

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