回來了！北斗國中猛禽校鳥今返校放飛 眾鳥發聲警戒

彰化縣北斗國中2020年飛來一對鳳頭蒼鷹定居和繁殖，今年5月鳥巢被大風吹落，兩隻雛鳥落難，被校方透過彰化野鳥學會轉送南投特生中心救治，其中一隻復原情況較好，8月9日帶回北斗國中放飛，今天第二隻也回北斗國中順利野放，寫下彰化縣國中協同生態保育團體與機關救起保育類猛禽的成功案例。

南投特有生物研究保育中心今天帶鳳頭蒼鷹回北斗國中放飛，學生今天段考，下課時間高興地在教室走廊保持距離觀看。特生人員打開籠子，鳳頭蒼鷹聽見外面人聲，猶豫約5秒，探出頭看見寬闊天地，立刻快步走出籠子展翅，繞過噴水池假山飛往西側教室後面的綠帶。

特生人員和學校生物老師不放心，走過去找牠，鳳頭蒼鷹停在教室窗外的欄杆觀察環境數分鐘，牠幼年時鳥巢在綠帶對面的大樹上，大家研判牠可能重新熟悉環境，接著鳳頭蒼鷹往學校操場方面高飛，不見蹤影。

鳳頭蒼鷹是我國二級保育類猛禽，近年被發現頗適應都市生活。北斗國中學務主任李良展表示，鳳頭蒼鷹兩年前飛來校園定居，疑似吃掉原來的居民領角鴞；定居兩年內都繁殖後代，今年5月雛鳥連鳥帶巢墜落地面，雛鳥受傷，校方緊急聯繫彰化縣野鳥學會找南投特生中心帶回醫治。

兩隻雛鳥的復原狀況不一，其中一隻恢復良好，長大為亞成鳥，8月被送回北斗國中放飛。另一隻恢復情況較慢，經評估可重回北斗國中，今天被帶回北斗國中，師生都以歡喜心情迎接校鳥返校，唯一不開心的是校園白頭翁、綠繡眼等野鳥，在樹上發出警戒聲互相提醒。