張正傑走遍天涯海角音樂會前進烈嶼 200師生聆賞

選在坑道音樂節前夕，知名大提家張正傑今天前進烈嶼地區舉辦「張正傑與大提琴走遍天涯海角音樂會」第8場，吸引當地多所國小師生前往聆賞，師生聆賞完都相當感動，也感謝張老師來到離島的離島演出，讓他們可以有機會欣賞到精彩的表演。

「張正傑與大提琴走遍天涯海角音樂會」今天在金門國家公園管理處烈嶼遊客中心舉行，邀請金門最西邊的卓環國小、上岐國小與西口國小師生共約200人，一起聆聽這場平易近人且趣味十足的音樂會。

繼去年首場走遍天涯海角音樂會在金東戲院舉行，這是張正傑走遍天涯海角的第8埸音樂會，再度來到金門為離島小朋友演出。今年邀請了金門最西邊的烈嶼地區3所小學，並且選在別具意義的烈嶼遊客中心演出；這裡原為軍方九宮醫院所在地（三級野戰醫院），1977年始建，對烈嶼居民來說，這裡曾經是島上唯一的醫療設施，見證了戰地醫療的艱辛歲月。

這場音樂會，除了張正傑外，還特別邀請鋼琴家呂冠葶與京劇大師朱陸豪一同演出。張正傑以膾炙人口的名曲聖桑的天鵝作為開場，接續演奏台灣民謠白鷺鷥，巴哈的無伴奏組曲則讓小朋友天馬行空的幻想電視廣告的內容；另外還特別演出俄國作曲家蕭斯塔高維契的奏鳴曲，作曲家從戰爭帶來的靈感，以音樂來嘲諷戰爭，在此時此地特別有感。

朱陸豪則以美猴王的身段搭配法國印象派作曲家德布西的大提琴奏鳴曲，詮釋小丑摘月的情境維妙維肖；而在大提琴與鋼琴的映襯下，朱陸豪也以渾厚的嗓音唱出京劇空城計選段，讓小小的孩子們對三國故事都心有所感。