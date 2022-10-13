影／企業捐書台中山城25校 延愛17年：為孩子閱讀築一座山

台中市豐原區在地企業慶山建設公司，總經理陸鴻慶有感回饋社會，17年前開始添購書籍並捐給山城學校，今年購書資金增為400萬元，豐原、石岡與后里區25所國中、小受惠，更增加數位閱讀平台、雙語師資培訓，讓師生學習不受限，為孩子閱讀築一座山。

今天上午，慶山建設公司舉行「用閱讀築起一座山」捐贈書籍活動，陸鴻慶分享，自己因為讀書改變做事的方法與態度，在市議員陳清龍建議下，捐書給山城學校，希望孩子不要有壓力地進行閱讀，培養閱讀的習慣，與國際接軌。

現場豐原、石岡與后里區國中、小校長與家長會長均到場，17年來，慶山建設用閱讀來築一座山，預算從每年100萬提升至今年400萬，今年贈書除中英文繪本、讀本及勵志、文學、藝術、科普等紙本1萬多冊書籍。

英文讀本與繪本選書，則以教育部19項議題融入規劃、國際教育議題及17項聯合國永續發展目標SDGs為依據。

陸鴻慶提到，今年首次提供學生與老師500個，美國highlights雲學院一年期線上閱讀平台帳號，約有2700本書，提供不同英語程度的學生廣泛閱讀，不受限借閱實體書籍，讓學生英文學習時間更彈性。

陳清龍進一步指出，學生要培養好的外語能力，優秀的老師不可缺乏，這次贈書外，更提供雙語課程師資研習，學生增加閱讀能力，師資也提升教學量能，進而規劃給孩子更多的雙語教育特色課程，拓展國際視野。