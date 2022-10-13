全民運下午閉幕 地主隊嘉義縣12金落袋 舞蹈奪牌創紀錄

嘉義縣承辦全民運動會接近尾聲，今天下午閉幕，地主隊選手累計奪12面金牌，比上屆4金增加3倍，也超越本屆預期目標10金，其中舞蹈運動項目嘉縣共奪5金1銀，獎牌數量14面金牌、1面銀牌，創嘉縣單項委員會紀錄。

嘉義縣舞蹈代表隊8名選手，由舞蹈老師翁仲德、翁耀烺等指導，在13歲組拉丁團體隊形舞金牌奪金（每名選手都有1面金牌），嘉縣體育會舞蹈運動委員會主委黃嫈珺、總幹事方文琪恭喜選手，團體組孩子們「勇奪金牌八面威風」。

嘉縣舞蹈運動選手翁仲德、翁子雅，一般組雙人單項捷舞獲金牌；永慶國中黃琮棋、松梅國小陳宥蓁13歲組兩項雙人拉丁金牌；永慶國中林頌凡13歲組單人單項倫巴獲金牌；祥和國小陳語彤在13歲組單人單項恰恰獲金牌；永慶高中附設國中部林筠凡、林頌凡、東石國中蔡昀彤、新港國中吳恩妤、祥和國小陳語彤、松梅國小陳宥蓁、蒜頭國小佘冠妤與六腳國小吳家琳在13歲組拉丁團體隊形舞獲得金牌。

永慶國中吳彬愷13歲組單人單項鬥牛獲得銀牌，東石國中蔡昀彤在13歲組單人單項森巴獲得殿軍，東石國中侯皓譯、祥和國小侯君儒在13歲組雙人三項獲得殿軍。