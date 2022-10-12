3C用慣不會寫作文？師閱卷如打怪 見「1句話」看傻：荒謬至極

學生時期的你也喜歡寫作嗎？一名網友在Dcard上分享，過去由於自己對日常寫作的喜愛，如今成為作文批閱老師，每週看過逾30名學生的文章，卻讓她發現身處3C世代的小孩似乎變了，不僅文句不通暢，更看不見他們對未來的想像，讓她呼籲大家要好好關心家中的小孩。

原PO表示，自己不是中文相關科系的學生，純粹是對寫作有些興趣，從小喜歡隨身攜帶一本筆記本紀錄生活，把當下心境寫在裡面，國、高中期間也會在聯絡簿裡圖文並茂創作。或許是從前的練習沒有太多限制、可以自由發揮，讓原PO在會考、學測的作文都拿到很不錯的成績。

直到現在，原PO成了一名作文批閱老師，每週批改35-40篇，三天之內改完上繳，她卻稱「這些磨練，並不是任何人都可以勝任」，而是像打怪般的晉級。

原PO指出，3C的介入使學生的腦袋不再思考，從最基本的文字就可以看出來。由於手機輸入習慣「字根本不會寫」，文句不流暢更是不用說，連最基礎的標點符號都不會使用；對辭藻的理解度低，成語、俗語、諺語不用還好，用了根本不能看，更曾有孩子寫出「三更半夜，我睜一隻眼閉一隻眼的走向廁所......」，甚至有學生寫到一半出現「完了完了完了，BBQ了」讓她倒抽一口氣。

而像是「我的夢想」這類小學階段常見的作文題目，原PO卻直言從他們的夢想裡「看不到對未來的憧憬」，對自己未來的想像完全是零想法，甚至夢想不同、內容卻可以相同，參考範文全不經消化、一字不漏地照抄，原以為這主題對五六年級的孩子來說並不難，讓她嘆道「實在不知該說些什麼」。

「現在的小孩只剩下手機、平板、史萊姆嗎？」原PO表示，現在小孩這麼早接觸高科技產品，成了戒不掉的慣性，而現在學校作文課聽說又變少，她回憶自己小學一學期就寫了至少快10篇，也坦言「作文在考試是真的是很決勝負的關鍵」，真心希望可以改善這個教育慘況。

貼文一出，網友們紛紛留言替原PO打氣，「辛苦妳了，妳很棒」、「改作文真的會懷疑人生，我和同學一起改作文的時候還會放精選動態跟大家分享」；不過也有網友提出不同看法，「我小時候作文也都亂寫，以前遇到寫作文就很頭痛，每次看完題目都只有一個直觀的想法，然後都硬塞一些毫無意義的字句進去」、「我們當年的作文有訓練表達能力跟文句流暢性嗎？」。