「橘色惡魔」掀台日校園差異討論 日學生聽台灣1現象驚嘆：會死

今年國慶大會上除了北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂隊，還邀來有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，高水準的演奏好評不斷。據報導，這些吹奏部的團員們靠著苦練，每天至少在上、下課前後都會花一小時以上的時間練習，讓台日上學時間、社團文化種種校園差異再掀討論。

臉書粉絲專頁「臺灣青年民主協會」貼文表示，日本百萬訂閱Youtuber「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」曾針對台灣的上、放學時間，上街訪問日本高中生的看法。聽到台灣學生從早上8點至下午5點，長達9小時都待在學校學習，讓上學時間幾乎不超過7小時的日本學生連連發出驚嘆，直呼「痛苦...」、「很討厭」、「會死...」、「太嚴格了」，且聽聞台灣學生放學後還要去補習班，大家除了驚訝也只能笑著替台灣學生加油，表示「很敬佩」。

其中，問及日本學生放學後多做些什麼？學生們也給出參加社團活動、打工、回家補眠或出去玩等回覆。而當三原向日本學生給出放學後改去補習的提議，卻遭多位同學拒絕，更有一位女學生說道「有比念書更重要的事...參加社團活動比較能夠讓人生更豐富。」

談及日本校園社團文化，旅日Youtuber「強運少女RU」也曾訪問留學日本的台灣高中生，其中一位學生就分享日本校園相當重視社團、體育，皮膚曬黑、練出小腿肌等都是很正常的。

對此，許多網友也表示，「希望橘高校的表演可以給臺灣社會帶來一些改變」、「台灣家長：『學生的本分就是讀書，但是表演要比京都橘好』」、「我前幾天去逛澀谷，下午三四點已經充滿高中生了」；不過也有網友指出，用「玩社團」形容拼命的日本高中生其實有點不敬，特別是有實力競爭地區大賽全國大賽獎牌的社團，超時過酷練習的情況也很常見，「日本已經出現『社團時間太長』的討論聲浪；台灣則是反思『上課時間太長』」。