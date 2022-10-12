別具「候鳥傳承」意味 雲林這所學校創意市集很特別
環球科大歡慶31周年校慶舉辦系列活動，校慶典禮今在國際會議廳盛大展開，也在戶外舉辦校慶園遊會、社團招新、聯合音樂會，人潮絡繹不絕，相當熱鬧，其中最受矚目的行銷管理系在存誠樓舉辦行銷創意市集，由12名優秀校友返校「母雞帶小雞」，與學弟妹共同規畫行銷活動。
環球科大行銷管理系系主任吳建明說，系上舉辦的行銷創意市集別具意義，就像「候鳥傳承」一樣，由畢業校友莿桐合作農場場長李首清、長盛酒莊廠長黃畯騰、玉山碾米廠經理莊雅琴、瓊埔農場特助蘇鈞垡、創樂子生活學苑老師黃渝涵等人返校與學弟妹攜手，將創業經驗及優質商品帶回學校，一起舉辦行銷創意市集。
長盛酒莊廠長黃畯騰說，酒莊成立目的是處理農民滯銷水果，把要丟掉的水果賦予新價值，最初釀製方式較傳統，產量不高、無法量產，直到遇到生物科技系教授曾雅秀，學習改善釀製方法，不但提升產量，就連酒的口感都變好了，今天再次返校與行銷系學生合作，希望能藉由自家優質產品，與校方行銷技術合作，將產品發揚光大。
行銷創意市集活動公關李柏辰說，行銷創意市集為期2天，是學生自發規畫，大家都沒有經驗，從零開始，從活動前布置、促銷方案規畫，到活動中修正並精進，每天統計營業額、開檢討會，大家都透過市集累積許多經驗，感謝學長姐返校帶領大家。
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