發現經血外漏怎麼辦？屏東兒少代表街頭實驗 路人暖心伸援手

「如果你在路上遇到女孩經血外漏你會怎麼辦？」屏東縣第九任兒少代表國一男生沈鈺家、黃品策，關注月經平權議題，他們與兒少代表潮州高中二年級楊子萱展開一場街頭實驗，當路人遇上女孩經血外漏時會有什麼反應？楊子萱感動說，實驗過程中感謝伸出援手路人，主動拿外套遮擋、提供衛生棉等，細微舉動感到溫暖。

每年10月11日是台灣女孩日，屏東縣兒少代表們呼應國際月經平權運動，透過街頭實驗拍攝影片，讓大眾了解月經平權。國一學生沈鈺家、黃品策、潮州高中二年級楊子萱，在屏東縣青少年中心協助下，展開街頭實驗，楊子萱穿上沾有紅墨水的外褲，在屏東火車站、屏東公園走動，觀察路人們遇到女孩經血外漏的反應。

楊子萱說，拍攝過程從早上8、9點到下午4、5點，街頭實驗有超過30民眾主動伸出援手。讓她最感動是，有民眾發現後直接拿外套幫她蓋住外漏經血，也有人主動拿出衛生棉、褲子給她，也有人善意提醒她「褲子好像髒髒的」要趕快去廁所。

楊子萱提到，實驗過程中，一開始她在公園主動向民眾尋求協助「我好像月經來了」問對方有沒有衛生棉，卻碰壁了，當下很挫折，差點落淚，也感謝過程中幫助她的路人，「自己也是女生也可能會遇到月經外漏問題」，她透露，曾經在學校遇到經血外漏情況，馬上跟同學借外套，然後打電話回家換褲子。

沈鈺家、黃品策兩人說，街頭實驗主動提醒經血外漏多是女性，男性中只有兩名阿伯。楊子萱說，女性更能感同身受，男生可能會不好意思，她有觀察有男生經過時發現，雖沒有主動幫忙，但至少有注意到這樣情況。

第九任兒少代表除拍攝街頭實驗影片，也透過問卷調查國小五六年級學生對於月經平權態度與看法，希望大家能同理與協助女生，不再視而不見、避而不談，期待學校老師或家中的長輩們可以正視月經的議題。

縣府社會處長劉美淑說，希望透過月經平權主題展覽及影片，讓社會體認「月經」對女性的影響，消除月經汙名化，倡議宣導積極正向的性別平權態度與價值。