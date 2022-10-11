東大附中帶學生交筆友練英文 視訊國外同學開闊視野

之前因新冠疫情席捲全球，國際交流幾乎全面停擺，但台中市東海大學附中整合資源，帶學生透過交筆友、視訊、拍影片等方式，與非洲、東歐的學生交流，並邀請東海大學國際學生分享家鄉的風土民情，談烏俄戰爭對歐盟的影響等，開闊學生國際視野。

東大附中教務主任莊欽淇指出，校方重視學生英文能力，不僅有13位外籍教師全英文授課，每年也會舉辦三梯次的國外遊學團。近2年雖因疫情停辦遊學團，但國際交流並未停歇，國中部學生參加國際筆友計畫，透過信件與尚比亞學生分享台灣特色，信上的內容則是由老師掃描後寄送給對方。

高中部則是與日本、羅馬尼亞學生視訊，交流教育制度的差異，他們也透過虛擬攝影棚錄製影片，再將影片上傳至國際交流平台，向其他國家學生介紹台灣特色。有學生說，雖然事前準備很辛苦，但很有成就感。

莊欽淇表示，過去與英語系國家交流，有不少學生擔心文法錯或是發音不標準，或不敢開口說英文，這次選擇非英語系國家，學生「擔心英文講不好」的包袱沒了，反而比較敢開口，講起英文時，變得很有自信，甚至還有學生主動說想挑戰上台做英文報告。

她強調，「語言能力是能不能走出台灣的關鍵」，但多數家長認為英文溝通時，發音、文法最重要，但實際出國旅行、念書時，會遇到不同國家、口音的人，「想用英文溝通，只要開口就夠了，口音與文法是其次」。

此外，鄰近台灣的國家非英語系占多數，「非英語系國家才是國際交流的主流」，她鼓勵學生不要只把焦點放在英、美，要多培養能帶得走的能力。