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東大附中帶學生交筆友練英文 視訊國外同學開闊視野

聯合報／ 教育事業部
東大附中「國際議題講座」邀請來自俄羅斯的東海大學國際關係碩士安達妮，分享烏克蘭與俄羅斯之間的愛恨情仇。圖／東大附中提供
東大附中「國際議題講座」邀請來自俄羅斯的東海大學國際關係碩士安達妮，分享烏克蘭與俄羅斯之間的愛恨情仇。圖／東大附中提供

之前因新冠疫情席捲全球，國際交流幾乎全面停擺，但台中市東海大學附中整合資源，帶學生透過交筆友、視訊、拍影片等方式，與非洲、東歐的學生交流，並邀請東海大學國際學生分享家鄉的風土民情，談烏俄戰爭對歐盟的影響等，開闊學生國際視野。

東大附中教務主任莊欽淇指出，校方重視學生英文能力，不僅有13位外籍教師全英文授課，每年也會舉辦三梯次的國外遊學團。近2年雖因疫情停辦遊學團，但國際交流並未停歇，國中部學生參加國際筆友計畫，透過信件與尚比亞學生分享台灣特色，信上的內容則是由老師掃描後寄送給對方。

高中部則是與日本、羅馬尼亞學生視訊，交流教育制度的差異，他們也透過虛擬攝影棚錄製影片，再將影片上傳至國際交流平台，向其他國家學生介紹台灣特色。有學生說，雖然事前準備很辛苦，但很有成就感。

莊欽淇表示，過去與英語系國家交流，有不少學生擔心文法錯或是發音不標準，或不敢開口說英文，這次選擇非英語系國家，學生「擔心英文講不好」的包袱沒了，反而比較敢開口，講起英文時，變得很有自信，甚至還有學生主動說想挑戰上台做英文報告。

她強調，「語言能力是能不能走出台灣的關鍵」，但多數家長認為英文溝通時，發音、文法最重要，但實際出國旅行、念書時，會遇到不同國家、口音的人，「想用英文溝通，只要開口就夠了，口音與文法是其次」。

此外，鄰近台灣的國家非英語系占多數，「非英語系國家才是國際交流的主流」，她鼓勵學生不要只把焦點放在英、美，要多培養能帶得走的能力。

東大附中將於11月27日、12月4日舉辦四梯次「國中自我探索課程體驗營隊」，安排各一堂英文體驗課及實驗探究課，以全英文介紹並實作外師的家鄉美食，自然科還有趣味實驗，活動詳情可查官網：https://thuhs.nutsmind.com.tw/

東大附中國中部參加「尚比亞國際筆友交流計畫」，學生透過手寫信交友。圖／東大附中提供
東大附中國中部參加「尚比亞國際筆友交流計畫」，學生透過手寫信交友。圖／東大附中提供
東大附中高中部與日本和歌山縣立日高高校線上視訊交流，並透過學校虛擬攝影棚拍片分享台灣美食。圖／東大附中提供
東大附中高中部與日本和歌山縣立日高高校線上視訊交流，並透過學校虛擬攝影棚拍片分享台灣美食。圖／東大附中提供

東海大學 疫情

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