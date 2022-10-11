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鬥毆片瘋傳...宿怨未解格鬥較高下 屏東某高中兩男肉搏逾20生叫陣
屏東某高中發生激烈校園鬥毆，兩名男學生平日常在臉書、IG互嗆結怨，今天中午竟在校大打出手，兩人一開始推擠笑鬧，但因現場有逾20名學生圍觀叫陣，最後竟殺紅眼，拳拳到肉，直朝頭部猛擊。鬥毆影片沒多久在社群轟傳，引發網友譏評。
校方表示，兩名打架男學生分讀二、三年級，平日就常在網路社群互嗆，但其實雙方並無具體糾紛，中午12點多在福利社碰到，一言不和大打出手，教官獲報第一時間到場處理，已通知家長到校。
根據網路影片，互毆的二年級男學生穿短袖上衣，身材比穿夾克的三年級學長約高半個頭，兩人在福利社前碰到，圍觀學生起鬨推擠兩人，三年級學長一開始側身迴避，學弟先出手攻擊，因圍觀學生一再叫陣，兩人最後殺紅眼，學弟摘下眼鏡一甩開始連續出拳攻擊，學長最後也憤而脫下口罩猛烈還手，過程中還有圍觀學生補踢一腳。
兩人打了快2分鐘，拳拳到肉，最後才有一名教官匆忙跑來拉開打架學生。校方表示，兩名學生無明顯傷勢，下午都已由家長帶回，校園打架已違反校規，釐清事實後將送懲處，至於圍觀以及拍攝、上傳影片學生也將一一確認身分輔導。
警方獲報已前往學校了解，並告知家長若有受傷可提告以保障權益，但兩生家長暫未決定是否提告。
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