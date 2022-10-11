烏矸仔貯豆油！南大附小學生探究醬油製作 喊「要自釀一甕」
醬油是家庭必備的調味品，台南市南大附小彩虹斑馬志工隊推出「醬油」專題探究課程。師生利用雙十連假到雲林西螺參觀醬油觀光工廠，瞭解醬油製作過程也訪談醬油商，並到北門鹽田認識製作醬油的關鍵材料海鹽，為在學校釀造醬油做準備。
俗話說「烏矸仔貯豆油，無塊看」，這黑黑的醬油藏著不少有趣的學問！南大附小指導老師張景傑表示，近400年前鄭成功度海來到台灣，不僅帶來大量軍民，也帶來醬油的釀造技術，以及淋鹵晒鹽法，有了這二大密技，再加上黑豆，便開啟了台灣釀造醬油的源頭。
師生前往西螺，在丸莊及瑞春醬油觀光工廠人員仔細解說下，對醬油製作有了初步瞭解。學生陳語菲說，聽了解說，才知醬油分黑豆醬油和黃豆醬油，且氣味上有明顯的不同，北部人偏愛黃豆醬油，中南部對黑豆醬油接受度較高，想不到在台灣，國人的口味竟然有如此的差異。
學生也分組在西螺老街訪談醬油商，發現一瓶400毫升的黑豆醬油價位約在100至500元間。學生謝宜展說，價格差異主要是生醬汁含量多寡，原汁越多售價越高；由於沒有加防腐劑，老闆還特別提醒，醬油開封後一定要冷藏。
鹽是釀造醬油必備材料，學生也到北門井仔腳瓦盤鹽田鹽田參觀，由老師陳怡均解說天日晒鹽，並使用波美計實際測量鹽度。學生說已做好準備，迫不及待要在學校釀一甕醬油。
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